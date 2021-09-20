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Tüplü TV’den traktör lastiğine kadar yüzlerce atık topladılar ATSO Başkanı Çetin: “Doğa ve çevre konusu artık tüm dünyanın gündeminde”

İHA

Tüplü TV’den traktör lastiğine kadar yüzlerce atık topladılar ATSO Başkanı Çetin: “Doğa ve çevre konusu artık tüm dünyanın gündeminde”

Antalya Ticaret ve Sanayi Odası’nın (ATSO) 18 Eylül Dünya Temizlik Günü kapsamında Düzlerçamı Ormanı Bölgesi’nde düzenlediği etkinlik yoğun katılım ile gerçekleşti. ATSO Yönetim Kurulu Başkanı Davut Çetin, Antalya Orman Bölge Müdürü Vedat Dikici, çok sayıda meslek odası, STK, SİAD Başkanı ile vatandaşların katılımıyla gerçekleştirilen etkinlikte orman bölgesinde geniş bir alan içerisindeki çöpler toplantı.

“Tüplü TV’den traktör lastiğine her türlü atık”
Düzlerçamı Ormanlık alanı içerisinde yer alan geniş bir bölgede orman işçileri ve katılımcıların birlikte yaptığı temizlik ilk olarak yol kenarındaki çöplerin toplanması ile başladı. Ardından orman alanının içine girerek temizliğe devam eden katılımcılar, burada tüplü televizyondan, traktör lastiğine, içki şişelerinden, plastik atıklara kadar her tür çöpün toplandığı etkinlikte açıklamalarda bulunan ATSO Başkanı Davut Çetin, “Bugün burada bir farkındalık oluşturmak için bir araya geldik. Doğa ve çevre konusu artık tüm dünyanın gündeminde. İklim değişikliklerinin, doğal afetlerin ve insan kaynaklı felaketlerin her gün yaşandığı ve doğaya verdiği zararı en aza indirmek için artık çevremize çok daha fazla özen göstermeliyiz” dedi.

“Yangınları tekrar yaşamayalım”
Ormanda yapılan temizlikte her çeşit atığın çıktığını ifade eden Başkan Davut Çetin, “Düzlerçamı Ormanlık alanında gerçekten bugün bizleri çok üzen manzaralarla karşılaştık. Yol kenarlarına atılmış cam şişeler ve cam kırıkları, orman alanının içerisinde bırakılmış içki şişeleri, plastik atıklar. Bunların yanında şaşırdığımız televizyon ve traktör lastik atığı ile karşılaştık. Bunlar doğada binlerce yılda kaybolmayan atıklar. Bu atıkların camlarından güneş ışıklarının etkisiyle yangınlar çıkıp ormanlarımızı yok ediyor. En son Manavgat’tan başlayan yangınlardan sonra artık aynı felaketleri yaşamamalıyız. Bu felaketler bizlere ders olmalı. Ben buradan bir çağrıda bulunmak istiyorum. Bu etkinlik bugünle kalmasın. Bugünden başlayan bu farkındalığı her gün devam ettirelim” diye konuştu.

“Ormanlar Türkiye Cumhuriyeti’nin evidir”
Etkinlikte açıklamalar yapan Antalya Orman Bölge Müdürü Vedat Dikici, “Bizler bugün Davut Başkanımız ile birlikte bir farkındalık oluşturalım istedik. Ormanlarımız doğamızın nefes aldığı akciğerleridir. Bizler hem karayollarının kenarında hem de piknik alanlarında bir türlü temizliği sağlayamıyoruz. Ormanlık alanlara gelen her vatandaşımız buraya kendisinden sonra gelecek insanları da düşünerek hareket etmeli” şeklinde konuştu.

ATSO ile birlikte Düzlerçamı Ormanlık alanında geniş bir alanı temizleyeceklerini ifade eden Dikici, “Bugün elimizden geldiğince gördüğümüz tüm çöpleri toplamaya çalışacağız. Ormanlarımız Türkiye Cumhuriyeti’nin evidir. Evlerimize nasıl bakıyorsak, nasıl temiz tutuyorsak ormanlarımıza da aynı şekilde özen göstermeliyiz. Geçtiğimiz günlerde büyük bir orman yangını yaşadık. Ormanların faydasını ve önemini bir kez daha anlamış olduk. Bir kez daha aynı felaketleri yaşamamak için lütfen duyarlı ve dikkatli olalım. Unutmayalım ki ormanlar tüm vatandaşlarımızın ve Cumhuriyetimizin ormanları. Bizim için su ve hava ne kadar önemliyse ormanlarımız da ülkemiz için o kadar önemli. Lütfen ormanlarımızı hep beraber koruyalım” ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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