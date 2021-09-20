Antalyaspor galibiyet istiyor

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Tolga YILDIRIM/ANTALYA, (DHA) SÜPER Lig'de oynadığı son 12 maçta 1 galibiyet alabilen teknik direktör Ersun Yanal yönetimindeki Fraport TAV Antalyaspor, yarın deplasmanda karşılaşacağı Vavacars Fatih Karagümrük'ü yenerek, ligde üst sıralara tırmanmayı istiyor.

Süper Lig ekiplerinden Fraport TAV Antalyaspor, sahasında Beşiktaş'a karşı 2-0 öne geçtiği karşılaşmadan 3-2 mağlubiyetle ayrılmanın üzüntüsünü yaşıyor. Ligde yükselişe geçmeyi isteyen teknik direktör Ersun Yanal yönetimindeki kırmızı beyazlılar, 5 maçta birer galibiyet ve beraberlik, 3 mağlubiyetle 5'inci haftayı 4 puanda tamamladı. Fraport TAV Antalyaspor, 6'ncı haftada yarın deplasmanda Vavacars Fatih Karagümrük ile oynayacak.

Kırmızı beyazlılar, Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde yaptığı antrenmanda Vavacars Fatih Karagümrük maçının hazırlıklarını tamamladı. Ligde oynadığı son 12 maçta 1 galibiyet alabilen Fraport TAV Antalyaspor, Karagümrük deplasmanından 3 puanla dönmeyi istiyor. Kırmızı beyazlılar ligdeki son 12 maçında Trabzonspor, Göztepe, Galatasaray, Hatayspor, Rizespor, Fenerbahçe, Gaziantep FK, Beşiktaş'a yenilirken, Karagümrük, Konyaspor ve Göztepe ile berabere kaldı. Tek galibiyeti ise Çaykur Rizespor karşısında elde etti.

Fraport TAV Antalyaspor'un yarın Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynayacağı karşılaşma saat 17.00'de başlayacak. Kırmızı beyazlarda Doğukan Nelik sakatlığı nedeniyle karşılaşmada forma giyemeyecek. Ağrıları bulunan Milosevic'in durumu ise maç günü yapılacak kontrollerle belli olacak. DHA-Spor Türkiye-Antalya Tolga YILDIRIM

2021-09-20 11:55:27



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