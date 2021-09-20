Trafik lambalarında bekleyen otomobile arkadan çarptı: 1 ölü Otomobilin hurdaya döndüğü kazada sürücü hayatını kaybetti

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Antalya’nın Manavgat ilçesinde trafik lambalarında bekleyen otomobile arkadan gelen otomobilin çarpması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybetti.

Kaza, ManavgatAntalya D400 Karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Manavgat istikametinden Antalya istikametine seyir halindeki Ünsal Ünal’ın kullandığı Opel marka 07 EL 683 plakalı otomobile, Çakış Süralsu kavşağında bulunan trafik lambalarında yeşil ışığın yanmasını beklediği sırada, aynı istikamette seyir halindeki Sabri Topaç’ın kullandığı 07 EL 683 plakalı Tofaş Şahin Marka otomobil arkadan çarptı.

Kazada hurdaya dönen 07 EL 683 otomobilin sürücüsü Sabri Topaç, olay yerinde hayatını kaybetti. Manavgat Devlet Hastanesi morguna kaldırılan Sabri Topaç’ın cenazesi Cumhuriyet Savcısı ve Adli Tabibin incelemelerinin ardından ailesine teslim edildi.

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