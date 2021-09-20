Rus kadın, doğa yürüyüşünde öldü

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Ahmet ACAR/KAŞ (Antalya), (DHA) ANTALYA'nın Kaş ilçesinde arkadaşlarıyla doğa yürüyüşüne çıkan Rus V.N. (57), rahatsızlanarak yaşamını yitirdi.

Olay, sabah saatlerinde, Kaş'a bağlı Kalamar Koyu'nda meydana geldi. Arkadaşlarıyla doğa yürüyüşüne çıkan Rus V.N., aniden rahatsızlanıp yere yığıldı. Arkadaşlarının durumu bildirmesi üzerine AKUT Kaş Kalkan Birimi'nden 9 gönüllü, kadının ve arkadaşlarının yerini tespit ederek buldu. Kısa süre sonra gelen sağlık ekipleri, kadının yaşamını yitirdiğini belirledi.

V.N.'nin cenazesi, otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Antalya / Kaş Ahmet ACAR

2021-09-20 12:30:44



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