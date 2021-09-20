Otomobil, motorlu bisiklete çarptı: 1 yaralı

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Antalya’nın Manavgat ilçesinde otomobilin 3 tekerlekli motorlu bisiklete çarpması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza Şeyh Şamil Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Selda Öztürk’ün kullandığı 07 ARP 477 plakalı otomobil, Çarşamba Pazarı yanında Şeyh Şamil Caddesi kavşağında Adem Özarslan’ın kullandığı 3 tekerlekli motorlu bisiklete çarptı. Kazada yola savrulan motorlu bisiklette yolcu olarak bulunan Mehmet Hasan Aydoğan yaralandı. Aydoğan, 112 sağlık ekibinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

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