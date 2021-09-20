YKS’de yaptıkları derece ile Tıp fakültesini tercih eden öğrencilerle bir araya gelen ve sohbet eden Rektör Özkan, “Tıbbı sadece hasta muayene etmek olarak düşünmeyin lütfen. Sizin gibi derece yapan öğrencilerin sadece hasta tedavi etmesi dünya için büyük bir kayıp aslında. O yüzden lütfen laboratuvar kısmı da aklınızda olsun." dedi



Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan, 2021 yılı Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nda (YKS) derece yaparak Tıp Fakültesini tercih eden ve burs almaya hak kazanan 4 öğrenci ile makamında görüştü. Ziyarette Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Gülbin Arıcı, Prof. Dr. Cengiz Toker, Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Aylin Fidan Korcum Şahin, Dekan Yardımcıları Prof. Dr. Levent Sarıkcıoğlu, Prof. Dr. Neval Boztuğ dereceye giren öğrenciler Berin Emreoğlu, Damla Sert, Nurullah Kayran, Tunahan Zorbaz yer aldı.



“Sizden beklentimiz büyük”

YKS’de yaptıkları derece ile Tıp fakültesini tercih eden öğrencilerle bir araya gelen ve sohbet eden Rektör Özkan, “Tıbbı sadece hasta muayene etmek olarak düşünmeyin lütfen. Sizin gibi derece yapan öğrencilerin sadece hasta tedavi etmesi dünya için büyük bir kayıp aslında. O yüzden lütfen laboratuvar kısmı da aklınızda olsun. Farklı alanlarla birleştirilebilir. İlaç bulabilirsiniz, yeni bir yöntem geliştirebilirsiniz. Sizlerden beklentimiz büyük. Ne merak ediyorsanız neyi eksik hissediyorsanız eğitimle ilgili her zaman biz buradayız. İnşallah size iyi ki Akdeniz Üniversitesini seçmişiz dedirtiriz. Memnun olmadığınız eleştirilere her zaman kapımız açık. Bu anlamda eleştirileriniz çok kıymetli bizim için ve teşekkür de çok kıymetli. Hayırlı uğurlu olsun. İnşallah eğitim hayatınız sonrasında hepinizin isimlerini bir yerlerde duyarız iyi şekilde” dedi.



“Aylık 3 bin ve 2 bin lira burs”

Dünyanın ilklerini gerçekleştiren ekibin yer aldığı Tıp Fakültesini tercih ederek hayatlarında önemli bir pencere açtıklarını söyleyen Rektör Özkan, eğitim hayatlarındaki 6 yılın kıymetini bilmelerini ve başarılı bir eğitim hayatı geçirmelerini diledi. YKS’de sayısalda ilk bine giren ve Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesini tercih ederek yerleşen bir öğrenci, 3 bin lira ve ilk iki bine giren 3 öğrenci de sınıfta kalmamak şartı ile eğitim hayatları süresince 2 bin TL burs almaya hak kazanmıştı. 2021 yılı YKS sınavında derece yapan 14 öğrencinin tercihi Akdeniz Üniversitesi olmuştu. İlk kez hayata geçen burs uygulaması ile dil, sözel ve eşit ağırlık alanlarında ilk beş yüz ve sayısalda ilk bine giren öğrenciler aylık 3 bin lira; dil, sözel ve eşit ağırlık alanlarında ilk bin ve sayısalda ilk 2 bine giren öğrenciler ise aylık 2 bin lira burs ile ödüllendirildi.

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