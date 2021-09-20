Yere düşürülen cüzdanı, kendi cüzdanıymış gibi aldı Yanından geçenlere aldırış etmeden cüzdanı alıp kayıplara karıştı, o anlar güvenlik kamerasına yansıdı Cüzdanını düşüren vatandaş: “Cüzdanımı geri getirsin şikayetimden vazgeçerim”

Antalya’da bir vatandaşın börekçide kahvaltı yaparken yere düşürdüğü cüzdanı, o sıra iş yerine gelen başka bir müşteri alarak kayıplara karıştı. O anlar güvenlik kameralarına yansırken, cüzdanı alan şüphelinin rahat tavırları dikkat çekti. Cüzdanını alan kişiye seslenen mağdur vatandaş, “Polise şikayetçi oldum ama cüzdanı geri bırakırsa şikayetimden vazgeçerim” dedi.

Olay, saat 09.30 sıralarında Kızılsaray Mahallesi 66 Sokak üzerindeki bir iş yerinin önünde yaşandı. Edinilen bilgiye göre bir börekçiye kahvaltı yapmak için gelen İlkez Buz (39), sandalyeye oturduğu sırada cüzdanını yere düşürdü. Ardından börekçiye tekrar giden Buz, güvenlik kameralarını inceleyince cüzdanının kimliği belirsiz bir kişi tarafından alındığını fark etti. Buz, durumu polise bildirerek şahıs hakkında şikayetçi oldu. İhbarın ardından olay yerine gelen polis ekipleri, Buz’un ifadesine başvurarak, güvenlik kamerasına yansıyan şüpheli hakkında araştırma başlattı.



“Kimlik, banka kartlarım ve 300 TL yakın param vardı”

Olayı anlatan İlker Buz, “Arkadaşımın işyerine sabah kahvaltı yapmaya gelmiştim. İşe gittiğimde cüzdanımı burada düşürdüğümü fark ettim. Arkadaşımı arayıp durumu söyledim. Kamera kaydına baktığımızda, sandalyenin dibine düştüğünü gördük. Arkadaşın birisinin sağ olsun müşteri ayağına bayoz alıyor, ondan sonra kimse görmeden cüzdanı alıp gidiyor. Çocuğun okul kartı, kimliğim ve banka kartları ile 300 TL’ye yakın param vardı” dedi.



“Geri bırakırsa şikayetimden vazgeçerim”

Cüzdanını alan kişiye de seslenen Buz, “Parayı istemiyorum. Cüzdanı bulduğu yere teslim etsin. Oraya yakın bir yere koysun, biz de boşa uğraşmayalım. Polise şikayetçi oldum ama cüzdanı geri bırakırsa şikayetimden vazgeçerim” diye konuştu.



Yanından geçen kişiye aldırış etmeden cüzdanı aldı

Öte yandan, şüphelinin cüzdanı aldığı sıradaki rahatlığı güvenlik kamerası kayıtlarına yansıdı. İlk olarak börekçiye girip bayoz alan şüphelinin iş yerinden çıktığı sırada cüzdanı fark etmesi ve o sırada yanından geçen başka bir müşteriye rağmen eğilip cüzdanı alması görüntülere yansıdı.

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