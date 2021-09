Başkan Böcek: “Muhtarlarla birlikte çalışmaya devam edeceğiz”

Kepez Varsak ve Kaş Mahalle Muhtarları Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek ile bir araya geldi. Muhtarların talep ve önerilerini dinleyen Başkan Böcek, 19 ilçede ortak akılla çalışmaya devam edeceklerini söyledi.

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Kepez ilçesi Varsak ve kırsal mahalleleri ile Kaş mahalle muhtarlarını ağırladı. Büyükşehir Belediyesi bürokratlarının da hazır bulunduğu toplantıda muhtarlar mahalleleri ile ilgili yapılması gereken çalışmaları dile getirdi. Muhtarları dinleyen ve talepleri not alan Başkan Böcek de “Talepleriniz noktasında yapabileceğimiz ne varsa her zaman olduğu gibi bundan sonra da yanınızda olmaya ve sizlerle birlikte çalışmaya devam edeceğiz” dedi.



“Taleplerin takipçisiyiz”

Göreve gelir gelmez 19 ilçede toplantılar düzenleyerek muhtarlarla bir araya geldiğini söyleyen Başkan Böcek, bu toplantılarda dile getirilen talep ve önerilerin takipçisi olduklarını ifade etti. Başkan Böcek, “Sizlerin ilettiği sorun ve talepler çalışmalarımızda bizlere yol gösteriyor. Mahallelerimize yapılacak hizmetlerin önceliğini belirleme noktasında muhtarlarımızla sürekli istişare halindeyiz. Pandemi sonrası toplu olarak bir araya gelemesek de her zaman sizin yanınızdayız. “Biz birlikte güçlüyüz” sözümüzün arkasında durmaya ve planlı, kurallı, kimlikli bir Antalya için sizlerle çalışmaya devam edeceğiz” diye konuştu.

