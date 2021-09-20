Antalya’da Eylül ayı bereketi Antalya Dış Hatlar Terminali’ne 1 Ocak - 19 Eylül tarihleri arasında 33 bin 946 uçakla 6 milyon 82 bin 276 yabancı turist geldi Sadece Eylül ayının 19 gününde 1 milyon 54 bin 885 turist havalimanına giriş yaptı

Antalya Dış Hatlar Terminaline 1 Ocak19 Eylül tarihleri arasında 33 bin 946 uçakla 6 milyon 82 bin 276 turist geldi. Gelen turistlerin 2 milyon 275 bin 929’unu Ruslar, 1 milyon 13 bin 719’unu ise Almanlar oluşturdu. Kente sadece Eylül ayının 19 gününde ise 1 milyon 54 bin 885 turist giriş yaptı.

Turizmin başkenti Antalya, pandeminin devam etmesine karşın turizmde geçen yıla oranla bu yıl büyük bir çıkış yakaladı. Aşılama oranında Türkiye’de ilk 7 şehri arasında yer alan, vaka sayısında da en düşük üçüncü şehir konumundaki Antalya, 01 Ocak19 Eylül tarihleri arasında 38 bin 949 uçakla 6 milyon 82 bin 726 turist ağırladı. Yolculardan 9 bin 509 uçakla 2 milyon 275 bin 919’unu Rus turistler, 6 bin 582 uçakla 1 milyon 13 bin 719’u ise Alman turistlerden oluştu.



Eylül ayının 19 gününde 1 milyon turist geldi

Fraport TAV Antalya Havalimanı verilerine göre, 119 Eylül tarihleri arasında dış hatlara 5 bin 587 uçak iniş yaptı. Yine Rus ve Alman turistlerin başı çektiği verilerde, bu uçaklardan toplam 1 milyon 54 bin 885 yolcu, kente giriş yaptı.

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