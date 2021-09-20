Aksu’da Gaziler Günü yemeği düzenlendi Aksu Kaymakamı Şahin: “Şehit ve gazilerimizin fedakarlıkları sayesinde ülkemizde huzurlu bir şekilde yaşıyor, geleceğe güvenle bakıyoruz”

Aksu İlçe Kaymakamı Ahmet Hikmet Şahin, 19 Eylül Gaziler Günü sebebiyle, gazi ve şehit yakınlarına yemek etkinliği düzenledi. Etkinliğe Aksu Belediye Başkanı Halil Şahin, Aksu protokolü, gaziler, şehit ve gazi aileleri katıldı. Kaymakam Ahmet Hikmet Şahin’in günün anlam ve önemini anlatan konuşmasının ardından şehit ve gaziler için dualar edildi.

Kaymakam Ahmet Hikmet Şahin, Türkiye Cumhuriyeti’nin sonsuza kadar yaşmasının en büyük teminatı olan Gazilerin ‘Gaziler Gününü’ kutlamaktan onur ve gurur duyduğunu dile getirdi. Vatan için canlarını ortaya koyan gazilerin, yaşamlarını rahat bir şekilde sürdürmelerinin sağlanmasının toplumsal sorumluluk olduğunu kaydeden Kaymakam Ahmet Hikmet Şahin, “Ülkemizin medarı iftiharı şehit ve gazilerimiz, ortaya koydukları azim ve kararlılıkla 102 yıl önce Samsun’dan başlayan Milli Mücadelemiz sonunda ulusal varlığımız elde edilmiş ve bu günlere ulaşılmıştır. Bugün de şehit ve gazilerimizin fedakarlıkları sayesinde ülkemizde huzurlu bir şekilde yaşıyor, geleceğe güvenle bakıyoruz. Bu vesileyle 19 Eylül 1921’de Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından Mustafa Kemal Atatürk’e mareşal rütbesi ve gazilik unvanının verildiği gün olan Gaziler gününüzü kutluyor, başta Büyük Önder Atatürk olmak üzere, vatanı için canını ortaya koymaktan kaçınmayan şehitlerimizin ve ebediyete intikal etmiş gazilerimizi rahmetle anıyorum. Hayatta olan gazilerimize en içten saygı ve sevgilerimi sunuyorum” diye konuştu.

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