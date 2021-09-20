Lastikçide çıkan yangın korkuttu Alevlerin geceyi aydınlattığı yangında, lastik tamiri için bekleyen 5 araç alevlere rağmen çalışanlar tarafından dükkandan çıkartıldı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde lastikçide çıkan yangın korkulu anlar yaşattı. İşyerinde lastik değişimi ve tamir için bekleyen 5 otomobil işyeri çalışanları ve vatandaşlar tarafından dışarı çıkarılırken, yangın çevre binalara sıçramadan söndürüldü.

ManavgatAntalya D400 Karayolu kenarında Hatipler Yenimahalle mevkiinde Mutlu Önal’a ait lastik bayiinde yangın çıktı. İşyerinde lastik ve yedek parçaların bulunduğu arka bölümde çıkan yangın kısa sürede işyerinin tavanının yanmasına neden olurken, gökyüzünü alevler kapladı. Yangın sırasında sık sık patlamalar meydana geldi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri yönlendirildi. Antalya Büyükşehir Belediyesi Manavgat İtfaiye Birimi ekipleri kısa sürede olay yerine gelerek yangına müdahalede bulundu. İşyerinin kapısının açılmasının ardından olay yerine gelen işyeri çalışanları ve vatandaşlar, içeride bulunan 5 aracı dışarı çıkararak yanmasını engelledi. Bazı vatandaşlar da alevlerin içerisinden lastikleri dışarı atarak uzaklaştırdı.

Görgü tanıkları, alevlerin bir anda yükseldiğini belirterek, “İtfaiye 35 dakika gibi kısa bir sürede gelip müdahalede bulundu. Aksi taktirde işyerinin arkasındaki kamışlıklar tutuşacak, mahalle büyük oranda yangından etkilenecekti” dediler.

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