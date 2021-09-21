Kuru temizlemeci kadın esnaftan örnek davranış Kadın esnaf ceket cebinde bulduğu 2 bin TL’yi sahibine verdi Ceket sahibi, duyarlı davranış karşısında 500 TL’yi esnaf ve personeline bıraktı

Antalya’da kuru temizleme esnafı kadın, temizlenmesi için bırakılan takım elbisenin cebinde bulduğu 2 bin TL’yi sahibine teslim etti. Güzel bir esnaflık örneği sergileyen Özyurt ve personeli, ceketin sahibi tarafından 500 TL ile ödüllendirildi.

İşi gereği yıllarca Antalya’da yaşayan emekli Şükrü Gülsevil Dombaycıgil çifti, bir süre önce Edirne’ye taşındı. Konyaltı’nda evi de bulunan Dombaycıgil ailesi işleri gereği yine kente gelip gitmeye devam etti. Şükrü Dombaycıgil, sabah saatlerinde içinde cekette bulunan kıyafetlerini temizlenmesi için kuru temizlemeye bıraktı. İş yeri sahibi Elçin Özyurt, işleme aldığı kıyafetleri kontrol ederken cebinde iple bağlı şekilde 2 bin TL buldu. Özyurt, durumu hemen Dombaycıgil’e bildirdi ve gelip parayı almalarını istedi. Özyurt, bir süre sonra iş yerine gelen Şükrü Dombaycıgil’e parayı teslim etti. Dombaycıgil, duyarlı davranışı nedeniyle Özyurt’ta teşekkür ederek, paranın 500 TL’sini hediye olarak bıraktı.



"Gurur duydum"

Şükrü Dombaycıgil, Edirne’de yaşadıklarını ama işlerinin bir bölümü Antalya’da olduğu için sık sık kente geldiklerini söyledi.

Konyaltı’na geldikleri zaman elbiseleri temizlemesi için hep aynı kuru temizlemeyi kullandıklarını hatırlatan Dombaycıgil, “İki gün önce yine mahallemize geldik. Elbiselerimizi sabah temizlemesi için kuru temizlemeye verdik, 15 gün sonrada geri alacaktık. Birkaç işimiz var onu halledip yola çıkacaktık. Elçin Özyurt bizi aradı, ceketimizde 2 bin TL para olduğunu söyledi. Tüylerim ürperdi. Gurur duydum güzel bir esnaflık örneği” dedi.



"Evi de arayacağım"

Parayı kendisinin koymadığını eşinin bırakmış olabileceğini dile getiren Şükrü Dombaycıgil, “Hanım koyuyor. Parada iple güzel bir sarılmış. Kim bilir nerelerde ne paralar var. Bilmiyoruz. Eve gidince her yeri arayacağım. Çok güzel bir davranış esnafımızın yaptığı teşekkür ediyorum. Bütün Konyaaltı görsün böyle örnek bir esnafı. Paranın 500 TL’sini onlara bıraktım. Helal bir paradır. Allah razı olsun" ifadelerine yer verdi.



"Endişe ettim"

14 yıldır bölgede esnaflık yaptığını kaydeden Elçin Özyurt, “Emanet olarak aldığımız her kıyafeti mutlaka dikkatli bir şekilde kontrolünü yapıyoruz. Çıkan malzemelerini mutlaka muhafaza ediyoruz. Bugünde müşterimiz kıyafetlerini bıraktı ve bir ay sonra geri geleceklerini söylediler. Ceketin cebini kontrol erden iç cepten para çıktı. Endişe ettim. Hemen müşterimizi aradım, belki lazımdır diye. Müşterimiz geldi, parasını teslim ettik. Paranın dörtte birini bize verdi. Gereği olmadığını söyledik, çünkü herkesin bizim gibi davranması gerekir” diye konuştu.



"Değerlerimizi unutmamalıyız"

Güzel bir esnaf müşteri örneği olduğunu ifade eden Özyurt, “Bizler örnek olmalıyız. Çalışıyoruz, para kazanıyoruz ama değerlerimizi unutmamalıyız. Bizde dürüstlük ve çalışkanlık önde gelir. Bu anlayışla çalışmaya devam ediyoruz” dedi.

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