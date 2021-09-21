ATSO GROWTECH 2021 Tarım İnovasyon Ödülleri başvuruları başladı

Growtech 2021 Uluslararası Sera, Tarım Teknolojileri ve Hayvancılık Ekipmanları Fuarı kapsamında düzenlenen ATSO GROWTECH Tarım İnovasyon Ödülleri için başvurular başladı.

Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Başkanı Davut Çetin, önemli tarım sektörü fuarlarından birisi olan Growtech kapsamında geleneksel olarak verilen ATSO Growtech Tarım İnovasyon Ödülleri ile tarım sektöründe iş fikrini hayata geçirmiş kişiler, kamuözel sektör firmaları ile sektörel farkındalık oluşturan çalışma ve hizmetlerin ödüllendirildiğini bildirdi. ATSO Growtech İnovasyon Ödüllerinin tarımda inovasyon kültürünün gelişmesini sağlamaya yönelik olduğunu belirten Başkan Davut Çetin, “Ödüllerdeki amacımız ekonomiye yeni ürün katan, yeni üretim ve hizmet alanları kazandıran, araştırmageliştirmeye dayanan yüksek katma değerli üretim yapan kişi ve kurumların, beşeri sermayenin ve fikri mülkiyet hakları bilincinin gelişmesini teşvik etmektir” dedi.



Ödüllere başvuru ve değerlendirme sürecine ilişkin bilgiler de veren Davut Çetin: “Yarışmaya ulusal ve uluslararası tarım sektöründe faaliyet gösteren tüm özel sektör firmaları ve kamu kurumları başvurabiliyorlar. Başvurular, sera ve sulama teknolojileri, tarım makinaları ve teknolojileri, tarımsal bilişim, bitki besleme ve koruma, tohum ve fide olmak üzere 5 kategoride değerlendirilecek” şeklinde konuştu.

Başvuruların 1 Kasım 2021 tarihine kadar, growtech tarım ödülleri internet adresinden online olarak yapılacağını belirten Başkan Davut Çetin, “Başvurular Odamızda Seçici Kurul tarafından değerlendirilecek. Ödül almaya hak kazanan başvuru sahiplerine ödülleri 25 Kasım 2021 tarihinde törenle fuar alanında takdim edilecek” dedi.

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