Raylı sisteme kum torbalı test

Yapımı tmamlanan 3. Etap Raylı Sistem Projesi’nde AtatürkMüze ve VarsakMüze durakları arasındaki hatta kum torbalı test sürüşlerine başlandı.

Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin yapımını tamamladığı 3. Etap Raylı Sistem hattında son test çalışmaları yapılıyor. Hat üzerindeki sinyalizasyon, trafo, gabari, cer gücü gibi sistemlerin denetlenmesinin ardından ağırlıklı test aşamasına gelindi. Kum torbaları kullanılan testlerde, yolcu varmış gibi gerçek sefer periyotlarında denemeler yapılıyor. Atatürk Durağı, Sakarya, Batıgar, Yenidoğan, Kültür, Akdeniz Üniversitesi Hastanesi, Akdeniz Üniversitesi, Meltem, Eğitim Araştırma Hastanesi ve Müze Durağı arasındaki güzergahtaki test sürüşlerinin ardından, hat hizmete açılacak. Böylece, VarsakMüze arasında kesintisiz ulaşım sağlanabilecek. Yapılacak aktarma ile VarsakMüze hattından FatihAksu hattında istenilen noktaya ulaşılabilecek.



“Son aşamaya gelindi”

3. Etap Raylı Sistem Projesi’nde son testlerin yapıldığını ve kabul aşamasına gelindiğini belirten Antalya Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Planlama ve Raylı Sistem Dairesi Başkanı Nurettin Tonguç, “3 farklı kategoride kum torbalarıyla işletme senaryolarını çalışıyoruz. Bu yaptığımız testlerin bir bölümünde MüzeFatih hattında çalışıyoruz, diğerinde Müze Varsak hattında çalışma yapıyoruz. Bu farklı kategoride yüklerle işletmelerdeki zaman notlarını alıyoruz, süreçleri kontrol ediyoruz. Araçların elektromekanikteki sıkıntıları var mı yok mu kontrol ediyoruz. Testler tamamlandığında işletme son aşamasına gelmiş olacak” dedi.

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