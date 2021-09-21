(ÖZEL) Ustabaşını bıçakla rehin alan garson, öncesinde ustayı gasp etmiş Ustabaşının dehşeti yaşadığı rehine krizinde yeni görüntüler ortaya çıktı Rehin almadan önce cüzdanındaki paraları gasp ettiği görüntüler kameralara yansıdı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde bir restoranda başlayıp, çevreyolunda bir AVM önünde devam eden ve ustabaşının dehşeti yaşadığı 5 saatlik rehine olayının güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Güvenlik kamerası görüntülerinde Kamil Tarık Albayrak’ın, restoranın ustabaşısı Lütfü Salman’ı rehin almadan önce tehditle cüzdanındaki paraları aldığı görüldü.

Geçtiğimiz gün Manavgat Sorgun Bulvarı üzerinde bulunan bir restorana garson olarak çalışmakta olan Kamil Tarık Albayrak, işyerinin ustabaşısı Lütfü Salman’ı boğazına dayadığı bıçakla rehin aldı. Yaklaşık 5 saat süren rehine olayı, ustabaşının Albayrak’ın dalgınlığından da yararlanarak her şeyi göze alıp bir anda elinden kurtulmasıyla son buldu. Boynundan yaralanan Lütfü Salman Manavgat Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alınırken olayı uyuşturucu etkisiyle yaptığı belirlenen, üzerinde de bir miktar kristal olarak adlandırılan uyuşturucu ele geçirilen Kamil Tarık Albayrak ise çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak Alanya Cezaevine gönderildi.



Güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı

Olayın başlangıç anından itibaren restoranda yaşananlar işyerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniyesine kaydedildi. Görüntülerde, şaka gibi başlayan olayın nasıl bir rehine olayına dönüştüğü, ustabaşının boğazına bıçak dayanıncaya kadar olayın idrakine bile varamadığı, Kamil Tarık Albayrak’ın bıçağı boğazına dayamadan önce ustadan tehditle cüzdanında bulunan paraları aldığı görüldü.

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