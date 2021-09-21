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'Altın Portakal'da 'Uluslararası' heyecan başladı

DHA

'Altın Portakal'da 'Uluslararası' heyecan başladı


ANTALYA, (DHA)BU yıl, '58. ANTALYA Altın Portakal Film Festivali'nin Uluslararası Uzun Metraj Film Yarışması'nda yer alacak 10 film ve bu filmleri değerlendirecek jüri üyeleri açıklandı.
Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın katkılarıyla Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in ev sahipliğinde düzenlenen festivalde, 'Uluslararası Uzun Metraj Film Yarışması'nda yer alan filmler, 'En İyi Film', 'En İyi Yönetmen', 'En İyi Erkek Oyuncu' ve 'En İyi Kadın Oyuncu' dallarında 'Altın Portakal' heykelleri için jüri karşısına çıkacak.
JÜRİ BAŞKANI DOROTA KDZİERZAWSKA
Antalya'da 2 Ekim'de başlayacak olan 'Uluslararası Uzun Metraj Film Yarışması' jüri başkanlığını Polonyalı yönetmen Dorota Kdzierzawska yürütecek. Kdzierzawska, Lodz Üniversitesi, Rusya Devlet Sinematografi Üniversitesi ve Polonya Film Okulu'nda film ve tiyatro üzerine tamamladığı eğitim hayatının ardından birçok ödüllü kısa film ve belgesel yönetti. Jürinin diğer üyelerinden Ali Suliman ise 'Altın Küre' ödülü alan ve 'Yabancı Dilde En İyi Film Oscarı' adayı olan 'Vaat Edilen Cennet/Paradise Now' filmiyle kariyerinde ciddi bir dönüşüm yaşadı, geçen yıl festivalde '200 Metre/200 Meters' filmindeki performansıyla 'En İyi Erkek Oyuncu Ödülü'nü kazandı. Beş kişilik jürinin diğer üyeleri ise İsveç gazetesi Dagens Nyheter'de film eleştirmeni Eva af Geijerstam, Fransız Guillaume de Seille ve Bulgar oyuncu Margita Gosheva oldu.
ULUSLARARASI YARIŞMADA KADIN YÖNETMENLERİN YILI
Almanya, ABD, Belçika, Birleşik Krallık, Brezilya, Bulgaristan, Çekya, Finlandiya, Fransa, Gürcistan, İspanya, İsviçre, İtalya, Kosta Rika, Meksika, Monako ve Rusya yapımları 10 film Türkiye'de ilk kez 58'inci Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde 'Uluslararası Uzun Metraj Film Yarışması' kapsamında izleyiciyle buluşacak. Bu yıl yarışmada beş kadın yönetmenin filmi yer alıyor. Paz Fábrega'nın istenmeyen bir hamileliğin bir araya getirdiği iki kadının dostluğunu sadelik içerisinde anlatan, duygulara ve değişen rollere hassasiyetle odaklanan filmi 'Aurora', Clio Barnard'ın yazıp yönettiği, müzikle sarmalanmış ve mizah dolu etkileyici bir çağdaş aşk hikayesi 'Ali ve Ava / Ali & Ava', Alice Rohrwacher, Pietro Marcello, Francesco Munzi'nin hem İtalyan gençliğinin ve ülkenin portresini çizdikleri hem de küresel belirsizliğe derin bir bakış sundukları Cannes ve Toronto Film Festivalleri'nde gösterilen filmleri 'Gelecek/Futura', Manuel Nieto Zas'ın Cannes Film Festivali'nde 'Yönetmenlerin On Beş Günü' bölümünde gösterilen, çağdaş Uruguay'ın ekonomik ve sosyal karşıtlıklarına iki adamın dostlukları aracılığıyla baktığı, sınıf ve vicdan üzerine filmi 'İşçi ve Patron/The Employer And The Employee', Clara Roquet'in bu yıl Cannes Film Festivali'nde 'Belirli Bir Bakış' bölümünde yarışan, iki genç kızın yaz arkadaşlığını duyarlılıkla ele aldığı, bu sırada kamerasını yetişkinlerin dünyasına çevirmeyi ve göçmen iş gücüne dayalı ev içi emeğini de sorguladığı filmi 'Libertad', Joaquin del Paso'nun 'Venedik Film Festivali'nde gösterilen, kurduğu psikolojik gerilim atmosferiyle, kör inançlarla beslenen otoriter dünyanın sarsıcı portresini sunan ve izleyiciyi insanlık durumunun derin karanlığıyla yüzleşmeye davet eden filmi 'Tel Örgüdeki Delik/The Hole In The Fence', Venedik Film Festivali'nde beğeniyle karşılanan, yönetmen Teemu Nikki'nin sevdiğine ulaşmak için tehlikelerle dolu bir yolculuk yapması gereken kör ve MS hastası bir adamın yaşadıklarını anlattığı, aşkın engel tanımazlığına vurgu yapan filmi 'Titanik'i Seyretmek İstemeyen Kör Adam/The Blind Man Who Did Not Want To See Titanic' ve Florence Miailhe'in cam üzerine çizdiği resimlerle büyüleyici bir şekilde canlandırdığı, iki kardeşin olağanüstü maceralarla dolu mücadelesiyle sığınılacak güvenli limanların birer birer yok olduğu dünyanın keskin portresini sunduğu ilk uzun metraj canlandırma filmi 'Yolculuk/The Crossing' yarışmada yer alacak merakla beklenen yapımlar arasında yer alıyor.
YILIN ÖDÜLLÜ FİLMLERİ
Fred Baillif'in Berlin Film Festivali'nde 'Gençlik Ödülü'nün sahibi olan, gençleri koruma amacıyla inşa edilen sistemin sorunlarını açık yüreklilikle gözler önüne seren filmi 'Aile/The Fam' ve Levan Koguashvili'nin bir çeteyle başı dertte olan oğluna yardım etmek için Tiflis'ten Brooklyn'e seyahat eden eski güreşçi Kakhi'nin hikayesini anlattığı, Tribeca Film Festivali'nden 'En İyi Film', 'En İyi Senaryo' ve başroldeki Levan Tedaishvili'ne 'En İyi Oyuncu Ödülü' kazandıran, göçmenlerin iki dünyanın da dışına düşen hayatları ve yalnızlıkları üzerine yapılan klasik filmleri hatırlatan '4. Sokaktaki Pansiyon/Brighton 4th' yarışmada yer alan yılın ödüllü filmlerinden.
KAZANANLAR 9 EKİM'DE BELLİ OLACAK
Uluslararası Uzun Metraj Film Yarışması'nın kazananları, 9 Ekim'de festivalin 'Kapanış ve Ödül Töreni'nde belli olacak. Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in başkanlığını yaptığı 58'inci Antalya Altın Portakal Film Festivali'nin idari direktörlüğünü Cansel Tuncer ve yönetmenliğini Ahmet Boyacıoğlu üstlenirken, sanat yönetmenliğini Başak Emre, Antalya Film Forum'un yöneticiliğini ise Müge Özen ve Pınar Evrenosoğlu yürütecek.DHA-Kültür Sanat Türkiye-Antalya ANTALYA
2021-09-21 13:10:00

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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