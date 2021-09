Antalya ikinci doz aşıda Türkiye ortalamasının üzerinde Birinci dozda yüzde 90 aşılanma oranıyla 7. sırada yer alan Antalya, ikinci doz aşılanmada yüzde 69,7 ile Türkiye ortalamasının üzerinde yer aldı Birinci dozda mavi renkte bulunan Antalya, ikinci dozda ise sarı renge büründü

Dünyanın en gözde turizm merkezlerinden biri olan ve her yıl milyonlarca turistin akın ettiği Antalya, ikinci doz aşılanmada Türkiye ortalamasının üzerine çıkarak yüzde 69.7 oranıyla aşı haritasında sarı renkte yer aldı.

Tüm dünya Covid19 pandemisinin biteceği günü dört gözle beklerken, pandeminin sona ermesinde tek çare aşı olmak. Dün, Sağlık Bakanlığının birinci doz aşı haritasının yanı sıra ikinci dozun yer aldığı aşı haritasını paylaşmasının ardından birçok şehrin rengi maviden sarıya döndü. Türkiye'de 1,2 ve 3'üncü doz toplam aşılanma 105 milyon 611 bin 261'e ulaşırken, birinci doz aşı yapılma oranı yüzde 85,10, ikinci doz aşılanma oranıysa yüzde 68,13 olarak kayıtlara geçti.



Antalya ikinci doz aşılanmada Türkiye ortalamasının üzerine çıktı

Turizmin başkenti Antalya'da ise birinci doz aşı ortalamasında yüzde 90 oranla Türkiye’de ilk yedi şehir arasında yer aldı, ikinci doz aşı ortalamasında ise yüzde 69,7 ile Türkiye ortalamasının üzerinde yer aldı.



Antalya birinci dozda mavi, ikinci dozda sarı

Yaklaşık 2 milyon 549 bin nüfusa sahip olan şehirde birinci ve ikinci doz aşı uygulamasında her geçen gün rakam yükselirken, Sağlık Bakanlığının düzenli olarak paylaştığı aşı haritasında Antalya birinci doz aşılama ortalamasında yüzde 90 ile mavi renkteyken ikici doz ortalamasında yüzde 69.7 oranla an itibariyle sarı renge döndü.

