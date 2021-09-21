Antalya’da bir kişi, bir iş yerinin önünde bulunan bin TL değerinde 6 bakır çubuğu çalmaya çalıştı. Durumun farkına varan özel güvenlik görevlisi çubukları şahsın elinden aldı. Bunun üzerine şahıs kamyonetini de bırakarak olay yerinden kaçtı. Kamyoneti almak için olay yerine gelen 3 kadın yakını ise basın mensuplarının görüntü almasına tepki göstererek, “Oğlum sana görüntüleme diyorum. Sen manyak mısın? Kafana sopayı yersin. Yemin ederim görüntülerde bir çıkayım seni nerede olursan bulurum” diyerek adeta ortalığı birbirine kattı.

Olay, Muratpaşa ilçesi Kızıltoprak Aspendos Bulvarı üzerinde bulunan bir iş yerinin önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; iş yerinin özel güvenlik görevlisi Ozan Esen, site bahçesinde bulunan 6 adet bakır topraklama çubuklarını bir kişinin aldığını gördü. Dışarı çıkarak şahıs ile yüz yüze gelen Esen, şahsın elinde çubukları aldı. Bunun üzerine şahıs olay yerinden hızla uzaklaşarak kaçtı. Kaçan şahsın olay yerinde arabasını bıraktığını gören güvenlik görevlisi, arabanın anahtarını yanına alarak durumu 112 Acil Çağrı merkezine bildirdi.



“Yemin ederim görüntülerde bir çıkayım seni nerede olursan bulurum”

İhbarın ardından olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Polis ekiplerinin inceleme yaptığı sırada olay yerine kaçan şahsın yakını olan 3 kadın da geldi. Kadınlar polislerden kamyonetin anahtarını kendilerine teslim etmesini istedi. Polis ekipleri ise kaçan şahsın geri gelmesi durumunda anahtarın telsim edileceğini belirtti. Kadınlar bunun üzerine kendilerini görüntüleyen basın mensuplarına tepki gösterdi. Kadınlardan birisi, “Oğlum sana görüntüleme diyorum. Sen manyak mısın? Kafana sopayı yersin. Ben ondan daha deliyim. Sanki suçluymuş gibi çekiyorsun. Yemin ederim görüntülerde bir çıkayım seni nerede olursan bulurum. Çekecek bir şey mi var? Çekme oğlum. Seni dava edeceğim. Kalıbından utan” diyerek tehditler savurdu.



Başka bir araca arkadan çarptı

Öte yandan kadınlardan birisi olay yerine geldikleri elektrikli motosiklet ile arkan arkan giderken park halindeki araca arkadan vurdu. Durumun farkına varan polis ekipleri ise otomobilin sahibini olay yerine çağırdı. Şahıs aracında küçük bir çizik olduğu için şikayetçi olmadı.



1 saat sonra olay yerine döndü

Kadınlar bir süre direndikten sonra olay yerine kaçan şüpheli şahsı çağırdı. Yaklaşık 1 saat sonra olay yerine geri dönen Abbas N., polis ekipleri tarafından olay yerinde göz altına alınarak karakola götürüldü. Yapılan incelemede şahsın çalmaya çalıştığı bakır çubukların değerinin ise yaklaşık bin TL olduğu öğrenildi. Durumun farkına varan özel güvenlik görevlisi Ozan Esen, “Çaldığı esnada yakaladım. Ama elimden kaçtı. Arkadan koşarak kaçtı” diyerek yaşananları anlattı. Polis tarafından el konulan kamyonet ise işlemlerin tamamlanmasına kadar otoparka çekildi.

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