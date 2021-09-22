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Antalya araç sayısında 4'üncü Antalya trafiğe kayıtlı 1 milyon 196 bin 909 araç ile en çok taşıt kullanılan 4. İl oldu

İHA

Antalya araç sayısında 4'üncü Antalya trafiğe kayıtlı 1 milyon 196 bin 909 araç ile en çok taşıt kullanılan 4. İl oldu

Türkiye’de Ağustos ayında 95 bin 896 adet taşıtın trafiğe kaydı yapıldı. Ağustos ayında trafiğe kaydı yapılan taşıtların yüzde 48,2'sini otomobil, yüzde 30,6'sını motosiklet, yüzde 13,8'ini kamyonet, yüzde 4,1'ini traktör, yüzde 2,3'ünü kamyon, yüzde 0,6'sını minibüs, yüzde 0,3'ünü otobüs ve yüz de 1'ini özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

Antalya 4'üncü
Antalya’da trafiğe kayıtlı araç sayısı Ağustos ayı sonu itibarıyla 1 milyon 196 bin 909 oldu. Bu sayı ile Antalya, İstanbul, Ankara ve İzmir’den sonra 4. sırada yer aldı. Ayrıca Antalya 313 bin 128 motosiklet sayısı ile 411 bin 67 olan İstanbul’dan sonra 2. sırada yer aldı.
Antalya’da Ağustos ayı sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı toplam 1 milyon 196 bin 909 adet taşıtın yüzde 47,7’sini otomobil, yüzde 26,2'sini motosiklet, yüzde 16,9’unu kamyonet, yüzde 4,5’ini traktör, yüzde 2,1’ini kamyon, yüzde 1,4’ünü minibüs, yüzde 9’unu otobüs, yüzde 3’ünü ise özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.
Isparta’da Ağustos ayı sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı toplam 188 bin 367 adet taşıtın yüzde 45,8'ini otomobil, yüzde 23,0’ını motosiklet, yüzde 13,9’unu kamyonet, %yüzde 12,6’sını traktör, yüzde 2,5’ini kamyon, yüzde 1,3’ünü minibüs, yüzde 7’sini otobüs, yüzde 3’ünü ise özel amaçlı taşıtlar oluşturdu. Isparta’da trafiğe kayıtlı araç sayısı Ağustos ayı sonu itibarıyla 188 bin 367 ile 30. sırada yer aldı.
Burdur’da Ağustos ayı sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı toplam 140 bin 897 adet taşıtın yüzde 40,2'sini otomobil, yüzde 25,5'ini motosiklet, yüzde 16,6’sını traktör, yüzde 11,7’sini kamyonet, yüzde 4,1’ini kamyon, yüzde 1,0’ını minibüs, yüzde 6’sını otobüs, yüzde 3’ünü ise özel amaçlı taşıtlar oluşturdu. Burdur’da trafiğe kayıtlı araç sayısı Ağustos ayı sonu itibarıyla 140 897 ile 38. sırada yer aldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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