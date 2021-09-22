Falez Yaşlı Evi üyeleri, Alzheimer Günü’nde futoshiki çözdüler

Muratpaşa Belediyesi’nin Falez Yaşlı Evi üyeleri, 21 Eylül Dünya Alzheimer Günü’nde, Japon mantık bulmaca oyunu futoshiki çözdü. Eğitmen Gazi Umdu, belediyenin yaşlı evlerinde devam eden zeka oyunları kurslarıyla 60 yaş ve üstü kent sakinlerinin alzheimer, demans gibi hastalıklara yakalanma riskini azaltmayı amaçladıklarını söyledi.

Dünya Sağlık Örgütü'nün ‘Yaşlı Dostu Kentler ve Toplumlar Ağı’ üyesi olan Muratpaşa Belediyesi, yaşlı evlerinde demans, alzheimer gibi ileri yaş hastalıklarına yakalanma riskini azaltmak için zeka oyunları kursları düzenliyor. Kurslara katılan kıdemli kent sakinleri, her biri özel stratejiye sahip oyunlar seyisinde zeka, hafıza, motivasyon ve kavrama yeteneklerini diri tutuyor. Muratpaşa Belediyesi’nin farklı mahallerde dört yaşlı evi bulunurken Fener Yaşlı Evi üyeleri, 21 Eylül Dünya Alzheimer Günü’nde yeni bir oyunla tanıştı. Yaşlılar, Antalya’nın falez bandı üzerinde yer alan yaşlı evinde Japonca ‘eşitsizlik’ anlamına gelen mantık bulmaca oyunu futoshiki çözdü.

Eğitmen Umdu, haftanın belli günlerinde yaşlı evi üyelerine yönelik zeka oyunları ve satranç kursları gerçekleştirdiklerini söyledi. Zeka oyunlarındaki temel hedefin düşünsel becerileri geliştirmek ve dolayısıyla beynin farklı bölgelerini uyarmak olduğunu dile getiren Umdu, “Farklı bölgeyi uyarmak için farklı oyunlar seçiyoruz. Bunların içinde sudoku var. Futoshiki var. Kutu oyunlarımız var. Herkesin severek oynadığı domino, dama gibi oyunlarımız var. Yaşlılarımızın hem matematiksel, sözel, problem çözme beceri hem de akıl yürütme süreçlerini deneyimlemelerini istiyoruz” dedi.

Üyelerden Nezahat Erdemir, ilk kez futoshiki çözdüğünü belirterek “Kursuna da geleceğim, İnşallah. İleriye dönük kendimi daha iyi hissetmek anlamında geliştirmeye çalışacağım” dedi. Abbas Aslan ise “Alzheimer hastalığını engellemek için güzel bir oyun. Muratpaşa Belediyesi’nin bu etkinliklerinden çok keyif alıyoruz, çok faydalanıyoruz. Emekliyiz. Yaptığımız başka bir uğraş da olmadığı için sağlığımıza her yönden pozitif bir enerji alıyoruz” diye konuştu.

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