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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Şehit Yasin Naci Ağaroğlu kütüphanesi ve eğitim merkezi hizmete açıldı

İHA

Şehit Yasin Naci Ağaroğlu kütüphanesi ve eğitim merkezi hizmete açıldı

Kepez Belediyesi'nin 15 Temmuz şehidi Yasin Naci Ağaroğlu’nun isminin verildiği kütüphane ve eğitim tesisi düzenlenen törenle hizmete açıldı. İçerisinde 5 bin kitap kapasiteli kütüphane ile aynı anda 200 öğrenciye Yükseköğretim Kurumları Sınavı(YKS) hazırlık kursunun verileceği 13 dersliğin bulunduğu eğitim merkezinin açılışına AK Parti Antalya Milletvekilleri İbrahim Aydın, Atay Uslu, Kemal Çelik, Dr. Tuba Vural Çokal, Kepez Kaymakamı Nusret Şahin, AK Parti Antalya İl Başkanı İbrahim Ethem Taş, Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, meclis üyeleri, muhtarlar ve şehidin ailesi katıldı. Açılışta konuşan Şehit Yasin Naci Ağaroğlu’nun babası Osman Ağaroğlu, “Bu aziz vatanın kalbi ay yıldızlı bayrak için çarpan her evladı bir ölür, bin dirilir. Bizde vatan sevgisi imandandır. Vatan için ölmek bizim inancımızda vardır. Bu millet çok darbeler gördü “ dedi.

“Şehidimizin ismi önemli bir tesiste yaşatılmalıydı”
Şehidin anne ve babasına da sevgilerini ileterek konuşmasına başlayan Hakan Tütüncü, “Sözümüz vardı, şehidimizin ismi son derece önemli bir tesiste yaşatılmalıydı. Çünkü kendisi okumayı çok seven, akademik yaşamda da başarılarının üzerine başarı koymak isteyen bir kardeşimizdi. O bakımdan onun ismi gençlere ışık olacak bir mekanda olmalıydı. Şimdi o sözümüzü yerine getirmiş olmanın tarifsiz mutluluğu içerisindeyim” diye konuştu.

“Kepez’e 6. kütüphane”
2023 yılının sonuna kadar Kepez’e 16 kütüphane hedeflediklerini bildiren Başkan Tütüncü, “İşte o kütüphanelerin bugün 6’ncısını açıyoruz. Burası Kepez’e 16 yeni kütüphane projesinin altıncı adımı. Yasin Naci Ağaroğlu kardeşimizin ismiyle anılsın istedik” dedi.

"Cumhurbaşkanımız yangını çok yakından takip etti"
AK Parti Antalya Milletvekili Dr. Tuba Vural Çokal da, konuşmasında Manavgat yangınına değindi. Manavgatlı olarak çok büyük bir afet geçirdiklerine değinen Milletvekili Dr. Çokal, “Bu afette 59 mahallemiz yandı. 28 Temmuz’da başlayıp, 5 Ağustos’ta ancak kontrol altına alınabildi. Cumhurbaşkanımız yangını çok yakından takip etti, 3. gün Antalya’daydı. Bakanlarımız, milletvekillerimiz köy köy değil, ev ev gezerek, devlet olarak milletimizin yanındaydı. Gittiğimiz her mahallede Kepez Belediyesi’nin Gezici Sağlık Merkezi, 1 Psikolog, 1 Dahiliyeci, 1 Göz doktoru tüm Manavgatlı hemşehrilerimize hizmet verdi” şeklinde konuştu.
Konuşmaların ardından Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, Şehit Yasin Naci Ağaroğlu’nu anlatan duygu yüklü ifadelerin yer aldığı plaketi şehit ailesine takdim etti. Kurdele kesimiyle Şehit Yasin Naci Ağaroğlu kütüphane ve eğitim merkezinin açılışı gerçekleştirildi. Başkan Tütüncü, açılışa katılan misafirlerle eğitim merkezini gezdi.

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