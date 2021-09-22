Manavgat'ta orman yangını (2)

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KONTROL ALTINA ALINDI

Manavgat ilçesine bağlı Altınkaya Mahallesi'ndeki orman yangını, ekiplerin havadan ve karadan hızlı müdahalesiyle kontrol altına alındı. Bölgedeki soğutma çalışmalarının sürdüğü belirtildi.DHA-Genel Türkiye-Antalya / Manavgat Ömer KARÇA

2021-09-22 15:41:36



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