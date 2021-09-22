Arslanbucak anaokulunun temli atıldı

Antalya’nın Kemer ilçesine bağlı Arslanbucak Mahallesi'nde yapılacak olan anaokulunun temel atma töreni yapıldı.

Kemerli hayırsever işadamı Orduvar Akman’ın bulunduğu temel atma törenine, Kemer Kaymakamı Yücel Gemici, Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Ramazan Ergel, Kemer Emniyet Müdürü Deniz Yılmaz, Belediye Başkan Yardımcıları Emin Gül ve Baki Yalın, belediye meclis üyeleri İsmail Aka, Ferhan Fidan, Emrah Ayhan, Mustafa Tıraş, Kemer Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği (KETOB) Başkan Yardımcısı Şinasi Gürocak, Kemer Yöresi Tanıtım Vakfı (KETAV) Başkanı Volkan Yorulmaz, Kemer Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Bolat Ünsal, ATSO Kemer Temsilcisi Mustafa Çetinkaya, Kemer Ulaştırma Hizmetleri Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Mustafa Tıraş, Kemer İşadamları Derneği (KEMİAD) Başkanı Rıza Sönmez, belediye birim müdürleri, muhtarlar ve vatandaşlar da katıldı.

Kaymakam Gemici, Başkan Topaloğlu ve Orduvar Akman, duaların edilmesi ve kurban kesilmesinin ardından anaokulunun temeli için butona bastı. Anaokulunun yapılacağı alanın 2 bin 93 metre kare olduğunu ifade eden Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu, “Bu alan Kemer Belediyesi’ne ait. 100 kişilik bir anaokulu olacak. Belediye olarak biz kendimiz işleteceğiz. Tahmini olarak 8 aydan önce bitecek. Kemerimize hayırlı ve uğurlu olsun” dedi.

Orduvar Akman ise daha önce hastane veya okul yaptırma fikri olduğunu belirterek, Başkan Topaloğlu’nun kendisine gelip Kemer’e bir anaokulu yaptırmak istediğini belirtmesinden sonra anaokulu yaptırmaya karar verdiklerini söyledi. Akman, “Başkan Necati Topaloğlu böyle bir teklifle geldi ve hemen kabul ettim. Başkanın bu teklifi getirmesinden ben çok memnun oldum. Çalışmalarda hızlı gidiyor. İnşallah güzel olacak” diye konuştu.

Başkan Topaloğlu ile hayırsever işadamı Orduvar Akman ve beraberindekiler daha sonra anaokulunun yapıldığı alanda incelemelerde bulundu. Arslanbucak Mahallesi 436 ada 3 parseldeki 2 bin 96 metrekarelik arsa alanına yapılan anaokulu, 100 öğrenci kapasiteli olacak ve içerisinde sınıflar, oyun alanları, yemekhane, mutfak, revir, idari ofisler, tuvaletler ve çok amaçlı salonlar yer alacak.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.