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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Antalya Film Forum jürileri belli oldu

İHA

Antalya Film Forum jürileri belli oldu

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek’in ev sahipliğinde Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın katkılarıyla düzenlenen 58. Antalya Altın Portakal Film Festivali’nin ortak yapım marketi ve proje geliştirme platformu Antalya Film Forum’un jürileri belli oldu.
46 Ekim tarihlerinde Müge Özen ve Pınar Evrenosoğlu ortak direktörlüğünde çevrimiçi gerçekleşecek Antalya Film Forum’a bu yıl 136 proje başvuru yaptı. Türkiye’den proje aşamasındaki kurmaca, canlandırma, belgesel film ve dizi projelerinin başvurduğu Antalya Film Forum’un ön jürisi, Uzun Metraj Kurmaca Pitching, Kurmaca Work in Progress, Belgesel Work in Progress, Sümer Tilmaç Antalya Film Destek Fonu ve Dizi/Kısa Dizi Pitching platformlarında yarışacak toplam 26 projeyi seçti.
Proje aşamasındaki uzun metraj film projelerinin yarışacağı Uzun Metraj Kurmaca Pitching Platformu’na bu yıl sekiz proje seçildi. “Uzak İhtimal”, “Yozgat Blues”, “Anons” filmlerinin ödüllü yönetmeni Mahmut Fazıl Coşkun, Fransız yapım ve dağıtım şirketi MK2 satın alma sorumlusu Olivier Barbier ve yapımcı Roshanak Behesht Nedjad’ın yer aldığı ana jüri tarafından belirlenecek iki projeden her birine 30 bin TL değerindeki Antalya Film Forum Kurmaca Pitching Platformu Ödülleri verilecek. Aynı zamanda bir projeye 30 bin TL değerinde TRT Uzun Metraj Kurmaca Pitching Platformu Ödülü ve bir projeye de Film Standartları Post Prodüksiyon Ödülü verilecek.

"Bir projeye 80 bin TL, bir projeye 40 bin TL değerinde para ödülü verilecek"
Çekimleri büyük ölçüde tamamlanmış projelere fon ve network desteği sağlayan Kurmaca Work in Progress Platformu’nda yarışacak beş projeyi Fransız yapım şirketi Les Films du Losange’nin satın alma ve satış sorumlularından JeanBenoit Henry, Seattle Film Festivali programcısı ve yapımcı Justine Barda ile son filmi “Bir Nefes Daha” ile pek çok ödül alan yönetmen Nisan Dağ’dan oluşan jüri üyeleri değerlendirecek. Kurmaca Work in Progress Platformu kapsamında bir projeye 80 bin TL, bir projeye 40 bin TL değerinde para ödülü verilecek. Çekimlerinde sona gelinen ya da post prodüksiyon aşamasındaki belgesel projelerin desteklendiği Belgesel Work in Progress Platformu ana jürisi, Avrupa Belgesel Birliği’nin kurucusu Brigid O’Shea, ödüllü belgesel yapımcısı Hans Robert Eisenhauer ve son çektiği “Mimaroğlu” isimli belgeseli ile adından söz ettiren yönetmen Serdar Kökçeoğlu’ndan oluşuyor. Beş projenin yarıştığı platformda jürinin değerlendirmesi sonucunda iki projeye toplam 60 bin TL değerinde para ödülü verilecek. Ayrıca bir projeye Postbıyık Post Production tarafından Ses Post Prodüksiyon Ödülü sunulacak, bir projeye Film Standartları Renk Düzenleme Ödülü ve bir projeye de Başka Sinema Dağıtım Ödülü verilecek.

"Sümer Tilmaç Antalya Film Destek Fonu için üç proje yarışacak"
Antalya Film Forum’un, çekimlerinin en az üçte ikisi Antalya kentinde gerçekleştirilerek, filmin son kurgusunda aynı oranda Antalya sahneleri yer alacak olan ulusal uzun metraj bir filme destek olmak amacıyla oluşturduğu, 150 bin TL değerinde ödülün verildiği Sümer Tilmaç Antalya Film Destek Fonu için üç proje yarışacak. Seçilecek filme ayrıca Fono Film tarafından Post Prodüksiyon Ödülü verilecek. Bu ödüllerin sahiplerini belirleyecek Sümer Tilmaç Antalya Film Destek Fonu ana jürisi, sinema yazarı ve senarist Burak Göral, senarist ve yapımcı Emine Yıldırım, Bir Film ve Başka Sinema’nın kurucularından yapımcı Ersan Çongar’dan oluşuyor.
Bu yıl beş projenin yarışacağı, dizilerin endüstrideki rolünün ve öneminin artışı nedeniyle geçen yıl programa alınan Dizi/Kısa Dizi Pitching Platformu’nda, BluTV’den Deniz Şaşmaz, ZDF/ARTE kanalları dizi bölümü yöneticilerinden Olaf Grunert ve Belçikalı dizi yapım şirketi Dramadama’nın yöneticisi Serge Bierset’den oluşan jürinin değerlendirmeleri sonucu seçilen bir projeye BluTV 35 bin TL değerinde para ödülü verecek.

“Antalya Film Forum’da ödüller 6 Ekim’de düzenlenecek törenle sahiplerini bulacak”
Antalya Film Forum, pitchingler, yarışan projeler ve birebir görüşmelere ilave olarak, bu yıl Forum+ çatısı altında bir seri atölye, ustalık sınıfı ve konuşmayla 47 Ekim tarihleri arasında film profesyonellerine ulaşmayı hedefliyor. “İnci Küpeli Kız”, “Uğultulu Tepeler” gibi eserleri sinemaya uyarlayan ve BAFTA adaylığı bulunan senarist Olivia Hetreed, bir ustalık sınıfı ile Forum+’nın konuğu olacak. Kitap uyarlamaları üzerine “Edebi Eserleri Perdeye Uyarlama” başlığı altında Kültür için Alan işbirliğiyle gerçekleşecek konuşmada Türkiye edebiyatına da değinilecek.
Ayrıca birçok ödüllü belgeselin yapımcısı Noemi Schory ile belgesel yapımı üzerine bir masterclass ve KUDA katkılarıyla uzun metraj filmlerde kurgu sürecinin ele alınacağı bir panel de online olarak sinemacılarla buluşacak.

“Ortak Yapımlarda Post Prodüksiyon Sürecini Yönetmek Atölyesi”, 10 yılı aşkın süredir uluslararası film sektöründe çalışanlara postprodüksiyon süreçleri ile ilgili eğitimler veren APostLab iş birliğiyle düzenlenecek. Yapımcılara eğitim, proje geliştirme, ağ kurma olanağı sağlayan EAVE ve Kültür için Alan işbirliğiyle gerçekleşecek lvaro Vega tarafından verilecek “Pazarlama ve İzleyici Kitlesi Oluşturma Atölyesi”nde ise, filmlerin çekim aşamasından vizyon sürecine uzanan tanıtım planı üzerine konuşulacak. Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek’in başkanlığını yaptığı 58. Antalya Altın Portakal Film Festivali’nin İdari Direktörlüğünü Cansel Tuncer, yönetmenliğini Ahmet Boyacıoğlu üstlenirken, sanat yönetmenliğini Başak Emre yürütüyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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