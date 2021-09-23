(Özel) Antalya'da 4 çocuğun şehri birbirine katan turu karakolda bitti 16 yaşındaki çocuğun kullandığı otomobil ile polisi peşlerine taktılar Polisin ‘dur’ ihtarına uymayarak kaçan çocuklar 10 kilometre sonra yakalanabildi Araçta yapılan aramada bir fişek ve 2 bıçak bulunurken araçtan atıldığı iddia edilen pompalı silah ele geçirildi

Antalya’da yakınlarına ait hafif ticari aracı alarak şehir turuna çıkmak isteyen 4 çocuk, polislerin ‘dur’ ihtarına uymayarak adeta şehri birbirine kattı. Araç, onlarca polis tarafından yaklaşık 10 kilometrelik kovalamaca sonucu yakalandı. Çocukların kovalamaca anında attıkları pompalı silaha ve arabada bulunan bıçaklara el konuldu.

Olay, gece saatlerinde Kepez ilçesi Düdenbaşı Mahallesi ara sokaklarında yaşandı. Mahallede devriye görevi yapan polis ekipleri şüphelendikleri 07 KH 167 plakalı aracın sürücüsünden durmasını istedi. Araç ise polislerin ‘dur’ ihtarına uymayarak kaçmaya başladı. Araç sürücüsünün zaman zaman aracı polislerin üzerine sürmesi üzerine aracı yakalamak için çok sayıda polis ekibi peşine düştü. Yaklaşık 10 kilometre polisten kaçan araç, Kültür Mahallesi 75. Yüzyıl Caddesi üzerinde trafik durdurularak yakalandı. Olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi.



Araçta yapılan aramada bir adet fişek, 2 bıçak bulundu

Araçtan indirilen sürücü Zeki Y. (16), arkadaşları Turan K. (16), Emre D. (15) ve Mehmet I. (14), olay yerinde gözaltına alındı. Çocukların araç ile kaçarken dışarı attıkları iddia edilen pompalı silah ise polis ekipleri tarafından bulunarak el konuldu. Araçta yapılan aramada ise 1 adet fişek, 2 bıçak bulundu. Araca ve içerisinde bulunan malzemelere el konuldu. Çocukların olay yerinde alınan ilk ifadesinde aracın yakınlarına ait olduğunu ve polisten korktukları için kaçtıklarını söyledikleri öğrenildi. Sürücüye ise sürücü belgesi olmamaktan 2 bin 698 TL, dur ihtarına uymamaktan 314 TL, tehlikeli şerit değiştirmekten 314 TL, kırmızı ışıkta durmamaktan 314 TL cezai işlem uygulandığı öğrenildi. Üst aramaları yapılan çocuklar ifadelerinin alınması için polis merkezine götürüldü.

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