‘Efsaneler’ belgeselinin galası ve halk gösterimi Türkan Şoray Kültür Merkezi’nde gerçekleşecek

Tuluhan Tekelioğlu’nun ‘Efsaneler’ belgeseli, Antalya galası ve ilk halk gösterimini 28 Eylül Salı saat 20.00’de, Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal’ın ev sahipliğinde Türkan Şoray Kültür Merkezi’nde gerçekleştirecek.

Yazar Ayşe Kulin, sinema sanatçısı Cüneyt Arkın, piyano virtüözleri Güher ve Süher Pekinel kardeşler, tiyatrocu Nevra Serezli, Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ömer Özkan, teknik direktör ve eski milli futbolcu Şenol Güneş, ressam ve sanat eğitmeni Süleyman Saim Tekcan ve Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen, Türkiye’nin toplumsal hafızasında ayrı bir yere sahip, Türkiye’nin yaşayan dokuz efsanesini bir araya getiren gazeteci ve belgeselci Tuluhan Tekelioğlu’nun ‘Efsaneler’ isimli belgeseli, Antalya galası ve ilk halk gösterimini Muratpaşa Belediyesi Türkan Şoray Kültür Merkezi’nde gerçekleştiriyor. Gala ve gösterim, 28 Eylül Salı saat 20.00’de gerçekleştirilecek.



Tekelioğlu, belgeseli unutulan değerleri genç kuşağa yeniden hatırlatmak için çekmeye karar verdiğini belirtirken “Sabır, vazgeçmemek, çok çalışmak, empati yapmak, tevazu sahibi olmak gibi erdemleri unutmuştuk. Efsanelerimiz bize kendi hayat tecrübelerinden süzülen anılarıyla bu erdemleri hatırlattı. Çekimler aşı bulunmadan önce başladı. Defalarca ertelendi, riski sıfıra indirmek için sayısız kez PCR testi olduk ve covid19 riski açısından en kırılgan yaş grubuyla çekimlerimizi yaparken bir dezenfektan şirketi ile bile anlaştık” dedi.

Başkan Uysal, Muratpaşa Belediyesi olarak sanattan spora, eğitimden inovasyona yaşamın birçok alanında insan hayatına dokunacak çalışmaları hayata geçirdiklerini belirterek, “Şimdi, Türkiye’de milyonların kalbinde derin izler bırakan, hayatlarını etkileyen yaşayan efsanelerimizi bir araya getirdiği belgeselini Antalya seyircisiyle buluşturacak olmanın heyecanını yaşıyoruz” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.