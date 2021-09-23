Avrupa Hareketlilik Haftası sona erdi

Antalya Büyükşehir Belediyesi 1622 Eylül Avrupa Hareketlilik Haftası’nın son gününde ‘Arabasız Gün’ etkinliği gerçekleştirdi. ‘Arabasız Gün’ etkinliği için Muratpaşa ilçesi Konyaaltı Caddesi’nin güney aksı 15.00 22.00 saatleri arasında trafiğe kapatıldı. Konyaaltı Caddesi’nde ‘Trafikte Ben de Varım’ temalı bisikletler dolaştı. ANTBİS tamir atölyesi de oluşabilecek sıkıntılar için etkinlik boyunca hizmet verdi. Avrupa Hareketlilik Haftası’nda farkındalık oluşturmak için Antalya Bisiklet Derneği, Sky Running, Matchup, ABS bisiklet tarafından stant kuruldu. Stantlarda bisiklet kullanımının teşvik edilmesi amacıyla vatandaşlar bilgilendirildi. Avrupa Hareketlilik Haftası nedeniyle Büyükşehir Belediyesine bağlı Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı tarafından Yavuz Özcan ve Türkan Saylan Parkı’nda da konser düzenledi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.