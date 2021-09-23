Antalya’da 388 öğretmene trafik eğitimi verildi

Antalya İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü görevlileri Konyaaltı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’ne bağlı 388 öğretmene trafik eğitimi verdi.
Trafik kazalarından kaynaklı can kayıplarının yüzde 50 oranında azaltılmasını hedefleyen 20212030 Karayolu Trafik Güvenliği Strateji Belgesi ile 20212023 Karayolu Trafik Güvenliği Eylem Planı çerçevesinde, Antalya İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile koordine kurularak yapılan planlama doğrultusunda Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü eğitici personelleri tarafından 2122 Eylül tarihlerinde Konyaaltı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı 388 öğretmene Fettah Tamince Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Eğitim salonunda Trafik Güvenliği ve Farkındalığı Eğitimi verildi.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.