Kıbrıs Belediyeleri ile ‘işbirliği-kardeşlik protokolü’ imzalandı

Akdeniz Belediyeler Birliği’ne bağlı belediyeler ile Kıbrıs Türk Belediyeler Birliği’ne bağlı belediyeler arasında ‘İşbirliğiKardeşlik Protokolü’ imzalandı.

Akdeniz Belediyeler Birliği ve Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, beraberindeki heyetle KKTC’ye gitti. Bir dizi temaslarda bulunulan ziyarette Akdeniz Belediyeler Birliği’ne bağlı belediyeler ve Kıbrıs Türk Belediyeler Birliği belediyeleri arasında ‘İşbirliği Kardeşlik Protokolü’ imzalandı. Girne’de bir otelde yapılan imza törenine KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, video konferans aracılığıyla katıldı. Törende, KKTC Başbakanı Ersan Saner, İçişleri Bakanı Kutlu Evren ve Türkiye Lefkoşe Büyükelçisi Ali Murat Başçeri, Akdeniz Belediyeler Birliği ve Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, KTBB Başkanı Mahmut Özçınar ile her iki belediyenin üye belediye başkanları hazır bulundu.



Akdeniz Belediyeler Birliği ve Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, imza töreninde, “Türkiye ile KKTC, çok farklı bir gönül bağıyla bir birine bağlı olan iki ülkedir. Aramızdaki ilişkilerin güçlenmesi noktasında yaptığımız her çalışmanın ne kadar anlamlı olduğunu çok iyi biliyorum” dedi. İşbirliğiKardeşlik Protokolü Akdeniz Belediyeler Birliği ve Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü ile KTBB Başkanı Mahmut Özçınar tarafından imza altına alındı.

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