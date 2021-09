Vatandaşın 40 yıllık köprü problemi çözüm bekliyor Yağmurlar yağdığı zaman sel suları ağaç dallarını getirip köprünün ağzını kapatıyor

Antalya Kumluca ilçesine bağlı Hacıveliler, Salur, Çayiçi ve Yeni Kışla Mahallerini ilçeye bağlayan yol üzerinde bulunan köprünün ihtiyaca cevap vermez hale geldiği için her kış mevsiminde gelen atıklar yüzünden tıkandığı iddia edildi. Bölgedeki vatandaşlar 40 yıldır devam eden problemin çözülmesini istiyor.

Sel sularının Baysı deresi üzerinden getirdiği atıklar, Kumluca Hasyurt Karayolu, Hacıvelier kavşağında, 4 mahalleyi ilçeye bağlayan yol üstündeki köprüyü kapatıyor. Köprünün ağzının kapanması nedeniyle sel suları yaklaşık 100 metre geriye doğru şişiyor. Sel sularının köprü gerisinde birikmesi sonucu dereden taşan sel suları, portakal bahçelerine, seralara ve iş yerlerine zarar veriyor.

Hacıveliler Mahallesinden Süleyman Aldemir, “Şu anda bulunduğumuz yer köprüden 80 metre geride. Sel buradan taşıyor ve benim portakal bahçemi paramparça ediyor. Derenin içi ağaç dallarıyla dolu. Sel taştığı zaman bahçemin içi dallarla doluyor. Portakal bahçem sel sularının altında kalıyor” dedi.



Köprü, ortadaki ayaklar yüzünden kapanıyor

Köprünün ayağın altında büyük bir boşluk oluştuğunu, her an çökme tehlikesinin bulunduğu nu söyleyen bölge sakinlerinden Süleyman Aldemir ise köprü üzerinden geçen ağır tonajlı bir kamyonun bir gün araçların oluşabilecek göçük yüzünden kaza yaşayabileceğini söyledi. Çiftçi Süleyman Aldemir, “Bu köprü 35 – 40 yıldan beri taşıyor. Hacıveliler Konak yanı mevki çok zarar görüyor. Bizi mağdur eden köprünün ortasındaki ayaktır. Bu ayak olmasa atıklar köprünün girişini kapatamaz. Bu köprü yeniden geniş bir şekilde ayaksız halde yapılması lazım. Dere temizlenirken dere içindeki kargıları söktükten sonra derenin içinde bırakılıyor. Yağmurlar yağdığı zaman sel suları kargıları getirip köprünün ağzını kapatıyor. Baysı deresinden beri çok geniş bir alandan biriken sel suları bu köprünün altından geçiyor” dedi.

