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Manavgat'ta orman yangını (3)

DHA

Manavgat'ta orman yangını (3)


KONTROL ALTINA ALINDI
Antalya'nın Manavgat ilçesinde, Köprülü Kanyon Milli Parkı Altınkaya Mahallesi Oluk mevkisinde çıkan orman yangını, havadan ve karadan yaklaşık 1 saat yapılan müdahaleyle kontrol altına alındı. Bölgede 17 arazöz ve su tankeri, 10 helikopter ve 2 uçakla soğutma çalışmalarına başlandı.DHA-Güvenlik Türkiye-Antalya / Manavgat Mithat ABAKAN
2021-09-23 15:38:02

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