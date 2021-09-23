Manavgat'ta orman yangını (3)

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KONTROL ALTINA ALINDI

Antalya'nın Manavgat ilçesinde, Köprülü Kanyon Milli Parkı Altınkaya Mahallesi Oluk mevkisinde çıkan orman yangını, havadan ve karadan yaklaşık 1 saat yapılan müdahaleyle kontrol altına alındı. Bölgede 17 arazöz ve su tankeri, 10 helikopter ve 2 uçakla soğutma çalışmalarına başlandı.DHA-Güvenlik Türkiye-Antalya / Manavgat Mithat ABAKAN

2021-09-23 15:38:02



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