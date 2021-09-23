Manavgat'ta orman yangını; 5 saatte kontrol altına alındı (4) - Yeniden



Mithat ABAKAN/ MANAVGAT (Antalya), (DHA)ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde çıkan orman yangını, ekiplerin havadan ve karadan yoğun müdahalesiyle 5 saatte kontrol altına alındı.

Manavgat Köprülü Kanyon Milli Parkı Altınkaya Mahallesi Oluk mevkisinde, saat 10.30 sıralarında orman yangını çıktı. Bölgeye yönlendirilen 2 uçak ve 10 helikopterle havadan, Taşağıl ve Manavgat Orman İşletme Müdürlüğü ekiplerince de karadan müdahaleye başlandı. Yangın söndürme çalışmalarında ayrıca 17 arazöz ve su tankeriyle çalışma yapıldı. İlerleyen saatlerde şiddetli rüzgarın da etkisiyle yangın büyüdü. Sarp ve kayalık arazideki yangına müdahale için ekiplerin ulaşamadıkları bölgeye ise orman görevlileri, helikopterlerle taşındı. Orman yangını, havadan ve karadan müdahaleyle saat 15.30 sıralarında kontrol altına alındı. Bölgede 17 arazöz ve su tankeri, 10 helikopter ve 2 uçakla soğutma çalışmalarına başlandı.

Bölgede dün çıkan orman yangınında da yaklaşık 1 dekar alan zarar görmüştü.DHA-Güvenlik Türkiye-Antalya / Manavgat Mithat ABAKAN

2021-09-23 15:56:16



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