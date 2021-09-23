Aytemiz Alanyaspor - Kasımpaşa maçın ardından

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Aytemiz Alanyaspor - Kasımpaşa maçın ardından

DHA

Aytemiz Alanyaspor - Kasımpaşa maçın ardından


Engin ANAK / ALANYA-ANTALYA,(DHA)Süper Lig´in 6´ncı haftasında Aytemiz Alanyaspor sahasında Kasımpaşa'yı 2-0 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından iki takım teknik direktörleri basın toplantısında mücadeleyi değerlendirdi. 
Kazandıkları maçın ardından oyuncularını tebrik eden Aytemiz Alanyaspor Teknik Direktörü Bülent Korkmaz, "Çok yoğun bir maçtan çıktık. Çok yüksek bir tempoda oynadığımız Galatasaray maçı vardı. Hem orada takım halinde iyi oynamıştık hem de çok yüksek tempoda oynamıştık. Ona rağmen Kasımpaşa maçında da iyi oynadık, iyi mücadele ettik. Topun hakimi olduk. Hemen hemen antrenmanda yaptığımız hücum opsiyonlarını yapmaya çalıştık. Hak ettiğimiz bir galibiyeti aldığımızı düşünüyorum. İkinci yarı bir, iki pozisyon verdik, onları vermememiz lazımdı ama bunun üzerinde de çalışacağız. Oyuncularım çok özverili, çok istekli, çok arzuluydu. Ondan dolayı onları kutluyorum, tebrik ediyorum. Gerçekten hak ettiğimiz bir galibiyeti aldık. Artık bundan sonra önümüzdeki maça bakacağız. Çünkü nihayetinde yarın farklı bir gün olacak. Dolayısıyla bu galibiyet hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.
"ZAMANLA DAHA İYİ OLACAĞIZ"
Bir basın mensubunun takımın başında 3 maça çıkarak 3 galibiyet aldığını, takımın beklediği performansta olup olmadığını sorması üzerine Korkmaz, "Yüzde vermek olmaz ama özellikle Galatasaray maçını analiz ettiğimiz neredeyse kusursuz bir oyun vardı. Bu maçı analiz ettiğimizde ise daha net çıkacak. Şu an tam olarak söyleyemiyorum ancak oyuncular çok iyi algılıyor. Çok farkı bir sisteme geçtik. Sezon başında farklı bir sistem vardı, şu an farklı bir sisteme geçtik. Dolayısıyla bunu algılayabilmesi, buna çabuk adapte olması oyuncuların ne kadar akıllı olduğunu gösteriyor. Yetenekli bir oyuncu kadromuz var. Onu görebiliyorum, onu hissedebiliyorum, sahada da görebiliyorum. Zamanla daha iyi olacağını daha da gelişeceğimizi düşünüyorum. Çünkü nihayetinde eksikler çıkıyor, o eksikleri tamamlamamız lazım" şeklinde konuştu.
CİHAT ARSLAN: 1-0´DAN SONRA 5-6 ÇOK NET POZİSYONUMUZ VAR
1-0 geri oldukları anlarda 5-6 net gol fırsatından yararlanamadıklarını ifade eden Kasımpaşa Teknik Direktörü Cihat Arslan, "Üzüntülü bir akşam oldu bizim için. Bilhassa ikinci yarıda girdiğimiz pozisyonlardan oynadığımız futbolun karşılığını alamadığımız için üzgünüm. Rakip öne geçti bizim hatamız adına kötü gol yedik, taçtan gol yedik. Bu bizim için sorgulanması gereken bir durum. Sonradan oyunun sonucunu değiştirmek için çok çaba sarf etti oyuncularım. O yüzden onlara teşekkür ediyorum. Topun canı yok diyoruz ama bazen istediği yere giriyor, bazen de girmiyor. Bu akşam öyle bir akşam yaşadık. 1-0´dan sonra 5-6 çok net pozisyon var. Hajradinovic, Yusuf Erdoğan, Umut Bozok ve Tarkan Serbest ile kaçırdık, herkesle kaçırdık. Ondan sonra da kırılma yaşıyorsunuz. Sonra kötü bir gole mağlup olduk, üzüntülüyüm. Çabamızın karşılığını oyunun karşılığını alamadığımız için ama bu oyun direnci inanç bizi mutlu etti" diye konuştu.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
Bülent Korkmaz'ın açıklamaları
Cihat Arslan'ın açıklamalarıDHA-Spor Türkiye-Antalya / Alanya Engin ANAK
2021-09-23 22:53:24

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Aytemiz Alanyaspor - Kasımpaşa: (EK FOTOĞRAFLAR)
YEREL HABERLER Aytemiz Alanyaspor - Kasımpaşa: (EK FOTOĞRAFLAR)
4 ay sonra Antalya'ya ilk İngiliz turist kafilesi geldi 90 kişilik uçak East Midlands'tan geldi İngiliz turistler kısıtlamanın kaldırılmasını olumlu karşıladı ve Türkiye'de olmaktan mutlu olduklarını söyledi
YEREL HABERLER 4 ay sonra Antalya'ya ilk İngiliz turist kafilesi ...
Aytemiz Alanyaspor - Kasımpaşa: 2-0
YEREL HABERLER Aytemiz Alanyaspor - Kasımpaşa: 2-0
5 milyon TL değerindeki 3 tekne yandı Gemi yapım atölyesinde çıkan yangın güçlükle söndürüldü
YEREL HABERLER 5 milyon TL değerindeki 3 tekne yandı Gemi yapım ...
Alanya'da orman yangını büyümeden söndürüldü
YEREL HABERLER Alanya'da orman yangını büyümeden söndürüldü
ASKF'den Başkan Çavuşoğlu'na teşekkür plaketi
YEREL HABERLER ASKF'den Başkan Çavuşoğlu'na teşekkür plaketi
Sporcusuna şiddet uygulayan antrenör, 5 yıl içinde suç işlerse yargılanacak (2)
YEREL HABERLER Sporcusuna şiddet uygulayan antrenör, 5 yıl içinde ...
Boğazına bıçağı dayadı, anne ve babasını gözyaşlarına boğdu Kendisini içeri sokmak istemeyen polis ekiplerine ‘ben anayım’ diyerek uzun süre gözyaşı döktü Ekmek bıçağıyla intihara teşebbüs eden genç, 1 saatlik eyleminin ardından polise teslim oldu Oğlunu ikna etmek için eve girmek isteyen anne, polis ekiplerine ‘ben anayım’ diyerek uzun süre gözyaşı döktü
YEREL HABERLER Boğazına bıçağı dayadı, anne ve babasını gözyaşlarına ...
Tamirci çırağı, denemek için aldığı kamyonetle kaza yaptı: 1 yaralı Kontrolsüz dönmeye çalışan 17 yaşındaki çırak, motosiklet sürücüsünü kamyonetin altına aldı
YEREL HABERLER Tamirci çırağı, denemek için aldığı kamyonetle kaza ...
Dimçayı yolu üzerinde bulunan kaçak yapılar yıkıldı
YEREL HABERLER Dimçayı yolu üzerinde bulunan kaçak yapılar yıkıldı
Alanya’da okullarda atık pil kampanyası yeniden başladı
YEREL HABERLER Alanya’da okullarda atık pil kampanyası yeniden ...
Atatürk posterini falezlere asmak isterken zor anlar yaşadı
YEREL HABERLER Atatürk posterini falezlere asmak isterken zor anlar ...
Antalya’da 1 ayda 40 uyuşturucu operasyonu
YEREL HABERLER Antalya’da 1 ayda 40 uyuşturucu operasyonu
Manavgat'ta orman yangını; 5 saatte kontrol altına alındı (4) - Yeniden
YEREL HABERLER Manavgat'ta orman yangını; 5 saatte kontrol altına ...
Analiz raporları yayımlandı; ağustos ayı 'şiddetli kurak' yaşandı
YEREL HABERLER Analiz raporları yayımlandı; ağustos ayı 'şiddetli ...
İmam Hatip Lisesi Müdürü Başar: "Biz bu kutlu çatı altında, mazlumların dertleriyle dertlenmeyi öğretiyoruz"
YEREL HABERLER İmam Hatip Lisesi Müdürü Başar: "Biz bu kutlu çatı ...
Manavgat'ta orman yangını (3)
YEREL HABERLER Manavgat'ta orman yangını (3)
Likya uygarlığının kaçırılan eserleri Kaş’ta su altında sergilenecek Deniz altındaki yaklaşık 10 dönüm alanı kapsayacak sanat parkına 658 eser dalgıçlar tarafından özenle suya indirildi
YEREL HABERLER Likya uygarlığının kaçırılan eserleri Kaş’ta su ...
Merhum Rektör Prof.Dr. Karpuzoğlu, vefatının 1. yıl dönümünde anıldı
YEREL HABERLER Merhum Rektör Prof.Dr. Karpuzoğlu, vefatının 1. yıl ...
Manavgat'taki orman yangını kontrol altında
YEREL HABERLER Manavgat'taki orman yangını kontrol altında
Vatandaşın 40 yıllık köprü problemi çözüm bekliyor Yağmurlar yağdığı zaman sel suları ağaç dallarını getirip köprünün ağzını kapatıyor
YEREL HABERLER Vatandaşın 40 yıllık köprü problemi çözüm ...
Kıbrıs Belediyeleri ile ‘işbirliği-kardeşlik protokolü’ imzalandı
YEREL HABERLER Kıbrıs Belediyeleri ile ‘işbirliği-kardeşlik ...
Antalya’da 388 öğretmene trafik eğitimi verildi
YEREL HABERLER Antalya’da 388 öğretmene trafik eğitimi verildi
Eğitim Bir Sen Antalya Şube Başkanı Miran: “Uzaktan eğitimde ders ücretlerinde kesinti yapılmamalı”
YEREL HABERLER Eğitim Bir Sen Antalya Şube Başkanı Miran: “Uzaktan ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.