MATSO Başkanı Güngör, Macaristan’da Türk İş Forumuna katıldı

Manavgat Ticaret ve Sanayi Odası (MATSO) Yönetim Kurulu Başkanı Seydi Tahsin Güngör, Türk Ticaret ve Sanayi Odası tarafından Macaristan’da düzenlenen Türk İş Forumu’na katıldı.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı M. Rıfat Hisarcıklıoğlu’nun başkanlığını yaptığı Türk Ticaret ve Sanayi Odası tarafından Macaristan’ın başkenti Budapeşte’de “Türk İş Forumu” düzenlendi. Foruma, TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu başkanlığındaki heyete Türkiye’den bir grup Oda ve Borsa Başkanı ile birlikte MATSO Başkanı Seydi Tahsin Güngör’de davetli olarak katıldı. Forumda, Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Macaristan, Özbekistan ve Türkiye’den iş insanları bir araya gelerek, işbirliği fırsatlarını değerlendirdi.

MATSO Başkanı Seydi Tahsin Güngör, Türk Ticaret ve Sanayi Odası’nın Türk dünyasının ticaret ve yatırım ilişkilerinin gelişmesine destek olmak amacıyla düzenlediği iş forumunun çok verimli geçtiğini söyledi. Güngör, forumda Türk dünyası arasında iş fırsatlarının değerlendirildiğini ve karşılıklı ticaret hacimlerinin geliştirilmesine yönelik adımların atıldığını belirtti.

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