Antalya'da Alara Çayı’na 4 bin adet kırmızı benekli alabalık bırakıldı

Doğa Koruma Milli Parklar Genel Müdürlüğü tarafından tutulan anaçların DKMP Mersin Çamlıyayla Bahçe Alabalık Üretme ve Yetiştirme İstasyonunda yetiştirilen 4 bin kırmızı benekli alabalık yavrusu, Alara Çayı’na bırakıldı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü tarafından 2006 yılında başlatılan “Doğal Alabalık Yetiştirilmesi ve Ormaniçi Suların Balıklandırılması” Projesi kapsamında, Alara Çayı'ndan 2020 yılında alınan damızlık kırmızı benekli doğal alabalıklar DKMP Mersin Çamlıyayla Bahçe Alabalık Üretme ve Yetiştirme İstasyonu'na götürüldü. İstasyonda üretilen 4 bin adet kırmızı benekli doğal alabalık yavruları Alara Çayı'na bırakıldı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü 6. Bölge Müdürlüğü Antalya Şube Müdürlüğü tarafından Alara Çayı’nda popülasyonu artırmak amacıyla düzenlenen etkinliğe katılan Gündoğmuş Kaymakamı Hamza Özbilgi, "Antalya Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü tarafından ilçemiz Alara Çayı’nda popülasyonu arttırmak için toplanan anaç kırmızı benekli balıklardan üretilen 4 bin adet yavru balıklar doğal ortama bırakıldı" dedi.

Özbilgi, “Biz doğasever ve idareciler olarak vatandaşlarımızı bilgilendirme ve bilinçlendirme çalışmalarına ağırlık veriyoruz. Bu balıklarımızın hiçbir şekilde kaçak avlanmamaları ve balıklara zarar verilmemesi noktasında vatandaşlarımızdan hassasiyet bekliyoruz” uyarısında bulundu.

Bölgede alabalık avının yasaklandığı ve ilçe jandarma komutanlığı, tarım ilçe müdürlüğü ve DKMP şefliği tarafından kontrollerin sıkıştırıldığı bildirildi.

Program, Gündoğmuş Kaymakamı Hamza Özbilgi, İlçe Emniyet Amiri Komiser Yusuf Yıldız, Akseki DKMP Şefi Mestan Hisarkaya, Tarsus DKMP Şefi Özlem Kökçü, Su Ürünleri Yüksek Mühendisi Mustafa Üstündağ, Ortakonuş Mahalle Muhtarı İsa Boz, Orman Muhafaza Memurları, saha bekçileri ve vatandaşların katılımıyla gerçekleştirildi.

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