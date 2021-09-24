Manavgat’ta pansiyona uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı

Antalya’nın Manavgat ilçesinde bir pansiyona jandarma tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda satışa hazır uyuşturucu maddeler ile ateşli silah ve uyuşturucu satışından elde edilen para ele geçirildi. Olay ile ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı.

Antalya İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Çolaklı Mahallesi’nde bulunan bir pansiyonda gerçekleştirilen operasyonda 10 paket satışa hazır metamfetamin, 2 kullanımlık esrar, 1 adet tabanca ve 325 TL uyuşturucu satışından elde edilen para ele geçirildi. Olayla ilgili, ruhsatsız silah bulundurma ve taşıma suçundan arama kaydı bulunan B.A. isimli şahıs ile birlikte 1 şüpheli gözaltına alındı.

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