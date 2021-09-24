ANTGİAD Başkanı Sert: “Pandemide ANTGİAD olarak büyümeye devam ettik”

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

ANTGİAD Başkanı Sert: “Pandemide ANTGİAD olarak büyümeye devam ettik”

İHA

ANTGİAD Başkanı Sert: “Pandemide ANTGİAD olarak büyümeye devam ettik”

Antalya Genç İş İnsanları Derneği (ANTGİAD), Aylık Olağan Toplantısı ile pandemi döneminden sonra ilk kez bir araya geldi. Atıl Pekşen’in konuk olarak yer aldığı toplantıda ANTGİAD Yönetim Kurulu Başkanı Osman Sert, dernek çalışmaları ve ekonomi gündemi üzerine bilgi verdi. ANTGİAD Genel Sekreteri Serkan Sarıdaş’ın; 23. Dönem faaliyet raporu sunumunun ardından toplantının açılış konuşmasını yapan ANTGİAD Başkanı Osman Sert, Manavgat yangınının kendilerine büyük bir ders verdiğini söyledi.

“Yangın doğaya karşı sorumluluklarımızı ve görevlerimizi hatırlattı”
Cumhuriyet tarihinin en büyük yangın felaketine şahit olduklarını söyleyen Başkan Sert, yaşanan yangında Antalya’nın 75 bin hektar ormanının yok olduğunu ifade etti. Yangın döneminde dernek olarak ilk günden itibaren büyük özveri ile çalıştıklarını belirten Sert, “Bu yangın bize doğaya karşı sorumluluklarımızı ve görevlerimizi tekrar hatırlattı. Artık iklim değişiklikleri, küresel ısınma, çevre kirlilikleri birinci gündem maddelerimiz olmalı. İş dünyası olarak karbon salınımını, çevreci dönüşümü ve yeşil ekonomiyi konuşmalıyız. Bu konuyu özellikle de gençler olarak bizler gündemin en üstünde tutmalıyız. Çünkü bizler Antalya Genç İş İnsanları Derneği olarak başta Antalya’nın ve ülkemizin geleceğiyiz. Yangın döneminde dernek olarak ilk günden itibaren yangın bölgesinde ihtiyaç olan her desteği vermeye çaba gösterdik. Köylerde vatandaşlarımızın yanında olduk. Bundan sonrada olmaya devam edeceğiz. Bu kentin gençleri olarak her zaman üzerimize düşeni yapmaya hazırız” diye konuştu.

“Pandemide ANTGİAD büyüdü”
Kentin en köklü iş insanları örgütü olduklarını ifade eden Sert, “Hepinizin bildiği gibi geçtiğimiz ay kuruluş yıldönümümüzü kutladık. Kentin en eski iş insanları derneği olarak büyük bir gururu hep birlikte yaşadık. İş dünyası olarak zorlu 2 yıllık bir süreci yaşamaya devam ediyoruz. Pandemi döneminden en çok etkilenen kent olan Antalya’mızda iş yapmaya, çalışmaya ve üretmeye gençler olarak soluksuz devam ettik ve ediyoruz. Yapılan araştırmalar gösterdi ki Antalya ekonomisi bu dönemde yüzde 15’e yakın küçüldü. Ancak biz ANTGİAD olarak bu dönemde büyümeye ve yeni üyeler kazanmaya devam ettik. Pandemi döneminde derneğimize 30’a yakın üye katıldı” şeklinde konuştu.
Antalya’nın zorlu bir ekonomik dönemden geçtiğini söyleyen Osman Sert, “Ekonomik olarak sıkıntılar yaşamış olsak da pandemi döneminde üyelerimiz kendi aralarında ticaretlerini geliştirdi. Birlik ve beraberlik içerisinde bu dönemde birbirimize destek ve güç verdik. ANTGİAD AVM çalışmamız, üye tanıtım filmlerimiz, ANTGİAD Advantage çalışmalarımız ile sizlerin yanında olmaya çaba gösterdik. Bu süreç zorlu olsa da beni mutlu eden şey üyelerimizin dayanışması ve örnek olacak birlikteliği oldu” dedi.

“En büyük sorun genç işsizliği"
Konuşmasına genç işsizliğine değinerek devam eden Osman Sert, “Bugün ülkemizin en büyük sorunu ne yazık ki genç işsizliği olmuş durumda. Bu konuda biz de dernek olarak Akdeniz Üniversitesi ile birlikte önümüzdeki günlerde bir protokol yaparak genç istihdamı ile ilgili çalışmalara başlayacağız. ‘Gençlerin halinden gençler anlar’ diyerek bir başlangıç vereceğiz. Genç kardeşlerimize mentörlük yaparak onların girişimciliğe özendirilmesi için çalışacağız. ANTGİAD üyelerimiz de umuyorum ki bundan sonra kendi şirketlerinde de istihdamı gençlerden yapacaklar. Genç işsizliği konusunda okyanusta bir damla olsak bizler için büyük bir adım olacaktır” diye konuştu.

“ANTGİAD Gençlik Anıtı yapma kararı aldık”
Pandemi döneminde Kepez Belediyesi ile birlikte Cem Karaca Gençlik Kütüphanesi’ni kurduklarını ifade eden Sert, “Bugün de yeni bir müjdeyi ilk kez buradan sizlerle paylaşmak istiyorum. Konyaaltı Belediyemiz ile yaptığımız görüşme sonrasında bir ANTGİAD Gençlik Anıtı yapma kararını aldık. Bu anıt kent estetiğine bir örnek ve gençliğe yakışır bir anıt olacak. Bizler bu şehirde gençliğin izlerini her yerde yaşatacağız” şeklinde konuştu.

“Pekşen, başarı hikayesini anlattı”
Toplantıda daha sonra söz alan Atıl Pekşen, ‘Başarıya giden yolda başarısızlık da vardır’ adlı sunumunu yaptı. ANTGİAD üyelerine kariyer hikayesini ve iş yaşantısında kendisini başarıya götüren çalışmalarını aktaran Pekşen, aile şirketlerinin gelişimi konusunda da fikirler vererek üyelerin sorularını yanıtladı. Konuşmasının ardından katılımı için ANTGİAD Başkanı Osman Sert, Pekşen’e bir teşekkür plaketi verdi. Toplantı yeni üyelere katılım plaket takdiminin gerçekleştirilmesi ve toplu fotoğraf çekimi ile son buldu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Manavgat’ta pansiyona uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı
YEREL HABERLER Manavgat’ta pansiyona uyuşturucu operasyonu: 2 ...
Antalya'da Alara Çayı’na 4 bin adet kırmızı benekli alabalık bırakıldı
YEREL HABERLER Antalya'da Alara Çayı’na 4 bin adet kırmızı benekli ...
MATSO Başkanı Güngör, Macaristan’da Türk İş Forumuna katıldı
YEREL HABERLER MATSO Başkanı Güngör, Macaristan’da Türk İş Forumuna ...
Antalya SGK İl Müdürü Deniz: "Yapılandırmanın büyük avantajlarından herkesin yararlanmasını istiyoruz”
YEREL HABERLER Antalya SGK İl Müdürü Deniz: "Yapılandırmanın büyük ...
Manavgat'ta orman yangını Rüzgarın etsikisiyle hızla büyüyen alevler yerleşim alanlarına ulaşamadan kontrol altına alındı Yangında yaklaşık 3 dönümlük orman arazisi zarar gördü
YEREL HABERLER Manavgat'ta orman yangını Rüzgarın etsikisiyle hızla ...
İngiliz turistler 4 aylık `kırmızı liste´ engelinden sonra yeniden Antalya´da
YEREL HABERLER İngiliz turistler 4 aylık `kırmızı liste´ engelinden ...
Cihat Arslan: "Oyunumuzun karşılığını alamadık"
YEREL HABERLER Cihat Arslan: "Oyunumuzun karşılığını alamadık"
Bülent Korkmaz: "Galibiyeti hak ettik"
YEREL HABERLER Bülent Korkmaz: "Galibiyeti hak ettik"
Gemi yapım atölyesinde çıkan yangında 5 tekne zarar gördü
YEREL HABERLER Gemi yapım atölyesinde çıkan yangında 5 tekne zarar ...
Süper Lig: Alanyaspor: 2- Kasımpaşa: 0
YEREL HABERLER Süper Lig: Alanyaspor: 2- Kasımpaşa: 0
40 metrelik falezlerde Atatürk posteri asma çabası polisi alarma geçirdi Tehlikeye aldırmadan dakikalarca bez posteri asmaya çalışan şahıs rüzgarın azizliğine uğradı Tüm çabasına rağmen asamadığı poster rüzgarın etkisiyle elinden uçtu, bulunduğu yerden güçlükle inebildi
YEREL HABERLER 40 metrelik falezlerde Atatürk posteri asma çabası ...
Aytemiz Alanyaspor - Kasımpaşa maçın ardından
YEREL HABERLER Aytemiz Alanyaspor - Kasımpaşa maçın ardından
Aytemiz Alanyaspor - Kasımpaşa: (EK FOTOĞRAFLAR)
YEREL HABERLER Aytemiz Alanyaspor - Kasımpaşa: (EK FOTOĞRAFLAR)
4 ay sonra Antalya'ya ilk İngiliz turist kafilesi geldi 90 kişilik uçak East Midlands'tan geldi İngiliz turistler kısıtlamanın kaldırılmasını olumlu karşıladı ve Türkiye'de olmaktan mutlu olduklarını söyledi
YEREL HABERLER 4 ay sonra Antalya'ya ilk İngiliz turist kafilesi ...
Aytemiz Alanyaspor - Kasımpaşa: 2-0
YEREL HABERLER Aytemiz Alanyaspor - Kasımpaşa: 2-0
5 milyon TL değerindeki 3 tekne yandı Gemi yapım atölyesinde çıkan yangın güçlükle söndürüldü
YEREL HABERLER 5 milyon TL değerindeki 3 tekne yandı Gemi yapım ...
Alanya'da orman yangını büyümeden söndürüldü
YEREL HABERLER Alanya'da orman yangını büyümeden söndürüldü
ASKF'den Başkan Çavuşoğlu'na teşekkür plaketi
YEREL HABERLER ASKF'den Başkan Çavuşoğlu'na teşekkür plaketi
Sporcusuna şiddet uygulayan antrenör, 5 yıl içinde suç işlerse yargılanacak (2)
YEREL HABERLER Sporcusuna şiddet uygulayan antrenör, 5 yıl içinde ...
Boğazına bıçağı dayadı, anne ve babasını gözyaşlarına boğdu Kendisini içeri sokmak istemeyen polis ekiplerine ‘ben anayım’ diyerek uzun süre gözyaşı döktü Ekmek bıçağıyla intihara teşebbüs eden genç, 1 saatlik eyleminin ardından polise teslim oldu Oğlunu ikna etmek için eve girmek isteyen anne, polis ekiplerine ‘ben anayım’ diyerek uzun süre gözyaşı döktü
YEREL HABERLER Boğazına bıçağı dayadı, anne ve babasını gözyaşlarına ...
Tamirci çırağı, denemek için aldığı kamyonetle kaza yaptı: 1 yaralı Kontrolsüz dönmeye çalışan 17 yaşındaki çırak, motosiklet sürücüsünü kamyonetin altına aldı
YEREL HABERLER Tamirci çırağı, denemek için aldığı kamyonetle kaza ...
Dimçayı yolu üzerinde bulunan kaçak yapılar yıkıldı
YEREL HABERLER Dimçayı yolu üzerinde bulunan kaçak yapılar yıkıldı
Alanya’da okullarda atık pil kampanyası yeniden başladı
YEREL HABERLER Alanya’da okullarda atık pil kampanyası yeniden ...
Atatürk posterini falezlere asmak isterken zor anlar yaşadı
YEREL HABERLER Atatürk posterini falezlere asmak isterken zor anlar ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.