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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Likya Yolu Ultra Maratonu başlıyor

İHA

Likya Yolu Ultra Maratonu başlıyor

Türkiye’de düzenlenen ilk ultra maraton olma özelliğine sahip ve bu sene 10’uncusu gerçekleştirilecek “Likya Yolu Ultra Maratonu” 2426 Eylül tarihleri arasında yapılacak.
Tarihi Likya Yolu üzerindeki 100 kilometrelik parkurda koşulacak olan yarış, dünyanın en teknik ve zorlu ultra maraton parkuru olarak gösteriliyor. Toplam 509 kilometre uzunluğundaki Tarihi Likya Yolu’nun yaklaşık 100 kilometrelik bölümünü kapsayan Likya Yolu Ultra Maratonu (LYUM), parkurunun içinde barındırdığı ayırt edici özellikler ile dünyadaki farklı ultra maraton destinasyonlarından biri olarak tanımlanıyor. Uzun Etap tarafından Kemer Belediyesi destekleri ile gerçekleştirilecek yarış, LYUM 100 kilometre, LYUM 20 kilometre, LYUM 37 kilometre ve LYUM 57 kilometre olmak üzere 4 farklı kategoride yapılacak.

Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu, yaptığı açıklamada, Likya Yolu Ultra Maratonu’nun Kemer tanıtımına katkı sağlayan organizasyonlardan olduğunu söyledi. Kemer Belediyesi olarak organizasyona tam destek verdiklerini belirten Başkan Topaloğlu, “Dünyanın en zorlu ultra maratonu olarak gösterilen yarış kıyasıya mücadelelere sahne olacaktır. Farklı mesafelerde ve farklı kategorilerde yapılacak olan yarış aslında her kesime hitap ediyor. Pandemi kurallarına uyularak bu yıl 10’uncusu yapılacak olan yarışa katılan tüm sporculara başarılar diliyorum” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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