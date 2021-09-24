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Bu çiçeği koparmak bir servete mal oluyor Nesli tükenmek üzere olan kum zambaklarını kökünden koparmanın cezası 173 bin lira

İHA

Bu çiçeği koparmak bir servete mal oluyor Nesli tükenmek üzere olan kum zambaklarını kökünden koparmanın cezası 173 bin lira

Antalya’nın Gazipaşa ilçesine bağlı sahillerde nesli tükenmek üzere olan ve koruma altında bulunan kum zambakları çiçek açtı. Koruma altındaki kum zambaklarını kökünden koparmanın cezası ise 173 bin lira.
Beyaz çiçeklere sahip kum zambakları, görüntüsü ve kokusuyla görenleri büyülüyor. İlçede tatil yapan vatandaşlar kum delen olarak da bilinen kum zambaklarını koklayıp bol bol fotoğraf çekti. Nesli tükenmek üzere olan kum zambaklarını kökünden koparmanın cezası ise 173 bin lira.
Doğasever öğretmen Güldane Şahin, kum zambaklarını korumak için seferber oldu. Zambakları korumak için ilgili kurumları harekete geçiren ve caretta caretta kaplumbağaları için hazırlanan kafeslerle kum zambaklarını korumaya çalışan Şahin, düzenli aralıklarla zambakları kontrol ediyor. Sahile gelen yerli ve yabancı vatandaşlara kum zambaklarını göstererek bilgi veren Şahin, toplumun bu konuda bilinçlenmesine katkı sunuyor.

Kökünden koparmanın cezası 173 bin lira
Latince adı maritium pakratium olan kum zambakları hakkında bilgi veren öğretmen Şahin, “Nesli tükenmekte olduğu için 2016 yılında Dünya Doğa Koruma Birliği tarafından koruma altına alınmıştır. Soğangillerdendir. İlaç ve güzellik sanayinde kullanılmaktadır. Kokladığınızda bu kokuyu unutmanıza imkan yok. Bunları mutlaka gelecek nesillere aktarmalıyız. Ben öğretmenim, Gazipaşa’daki pek çok gencimize bunu anlatıyorum. Bu konuda yazın da çalışmalar yapıyoruz. Bu çiçeği koparmanın cezası 83 bin liradan, kökünden koparmak ise 173 bin liradan başlıyor. Bizim kum zambakları daha şanslı. Bizim zambaklar carettalar ve Akdeniz Foklarının yuvasının önünde açıyor. Biz de çok şanslıyız” dedi.
Her yıl Ankara’dan Gazipaşa’ya tatile gelen Gülden Ünver, bir ay önce caretta caretta kaplumbağalarını uğurladıklarını şimdi ise sıranın kum zambaklarına geldiğini belirterek, “Kum zambakları, dünyaca koruma altına alınmış bir bitki. Koparmanın cezası da çok büyük. 80 küsur bin lira diye okudum. İnsanların duyarlı olmasını istiyorum bu konuda” diye konuştu.
Bir diğer tatilci Ayten Maldı ise kum zambaklarını gördüğü için kendisini çok şanslı hissettiğini dile getirerek, “Kum zambaklarını bu yıl ilk defa fark ettim. Bu bölgede sadece carettaların yaşadığını bilirdik sadece. İlk defa görmek gerçekten çok mutlu etti beni. Herkesle de paylaştım. Cezasını bildirdim arkadaşlarıma. Kendim ilk defa gördüm ve çok heyecanlandım. Herkesin de görmesini istedim. Bu kumun içinde bu bitkinin yetişmesi gerçekten inanılmaz” şeklinde konuştu.
Gazipaşa hayranı, tatilci Hayriye Dayan da bu ender görülen çiçeği gördüğü için kendini şanslı hissettiğini ve herkesin bu çiçeği görmesini istediğini söyledi.
Kendisini doğa korumaya adayan Şaban Demir, her sabah sahile gelerek tespit ettiği çiçekleri kontrol ettiğini belirterek, “İnsanlarımıza bunların kurtarılması gerektiğini anlatmaya çalışıyorum. Tek amacımız Gazipaşa’nın güzelliğini anlatmak. Bu sahilde 4 bölgede var. Yıllar önce bu sahilde yüzlercesi varken şimdi 4 tanesini görünce seviniyoruz. Bu duruma geldik” dedi.
Kum zambaklarının sayısının çoğalması için Doğa Koruma Şube Müdürlüğü ile birlikte bilinçli ekim yaptıklarını vurgulayan Güldane Şahin kum zambaklarının ağustosekim ayları arasında çiçek açtığını söyledi. Çiçeklerin kuruduktan sonra tohum oluştuğunu ve tohumların rüzgar ve canlılar aracılığıyla çevreye savrulduğunu belirten Şahin, “İnsanlardan isteğimiz bu çiçekleri koparmamaları ve korumaları” diye konuştu.
Tatilciler ve gönüllü doğa korumacıları, kum zambakları etrafında el ele tutuşarak hep bir ağızdan “Kum zambaklarını koruyalım” diye seslendi.

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