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Bulgaristan'da verici takılan kartal, Konya'da ölü bulundu

DHA

Bulgaristan'da verici takılan kartal, Konya'da ölü bulundu


Mehmet ÇINAR/ANTALYA, (DHA)BULGARİSTAN Birdlife (BSPB) tarafından verici takılan küçük orman kartalı, Konya'da ölü bulundu. Kartalın, yalıtım yapılmamış elektrik teline çarparak öldüğü tespit edildi.
Kuşları, yaşam alanlarını ve küresel biyolojik çeşitliliği korumaya çalışan küresel koruma organizasyonları ortaklığı Birdlife'in Bulgaristan'daki ortağı BSPB'nin bu yıl verici takarak takip ettiği küçük orman kartalı Konya'nın Erdoğdu Mahallesi'nde ölü bulundu. Kartalın, yalıtımı yapılmamış elektrik teline çarparak öldüğü belirlendi. Bulgaristan'da göç rotası ile türü tehdit eden faktörlerin araştırılması için vericiyle izlenen kartalın, iki ay önce yuvasından ayrıldığı açıklandı.
TÜRK EKİP KARTALI BULDU
Kartala takılan vericinin sürekli sabit bir noktadan sinyal vermesiyle öldüğünü düşünen Bulgar kuş bilimcileri, Türkiye'de kartallar üzerine yaptığı çalışmalarla tanınan uzman biyolog Cansu Özcan'a ulaştı. Cansu Özcan ise yerel kuş meraklısı İbrahim Soner Güzel ve yerel avcı gruplarla iletişime geçti. Kuşun sinyalinin geldiği alana giderek araştırma yapan ekip, elektrik direğinin altında kartalın ölüsünü buldu. Aynı iletim hattı nedeniyle birçok küçük kuşun da bölgede öldüğü tespit edildi.
YALITIMSIZ ELEKTRİK TELLERİ EN BÜYÜK TEHDİT
Bulgar yetkililerin, ilgili Türk yetkililere elektrik yalıtımı konularında önerilerde bulunduğunu belirten Cansu Özcan, dünya popülasyonunun yüzde 73'ünün Avrupa'da olduğu bilinen küçük orman kartalının Türkiye'de de ürediğini söyledi. Toplam sayısının 40-60 bin arasında olduğu bilinse de son çalışmaların türün sayısının stabil olduğunu gösterdiğini aktaran Özcan, "Türü tehdit eden faktörlerin başında yalıtımı yapılmamış elektrik telleri geliyor. Her yıl yırtıcı kuşlar, başta olmak üzere binlerce büyük kanatlı kuşun elektrik çarpmasından dolayı öldüğü bilinmektedir" dedi.DHA-Genel Türkiye-Antalya Mehmet ÇINAR
2021-09-24 11:02:36

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