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Rahim nakliyle dünyaya gelen 'Ömer Özkan' bebek, nakli gerçekleştiren doktorun kucağında Türkiye'nin ikinci rahim nakli hastası Havva Erdem de 3 ay sonra taburcu edildi Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ömer Özkan: "Kısa sürede Havva Hanım'ın çocuk sahibi olmasını umuyoruz" Anne Derya Sert: "Çok başka bir duygu, herkesin tatmasını istediğimiz bir duygu" Rahim nakli olan Havva Erdem: "O bebek doğuncaya kadar biz de dokuz doğurduk. Haberini alır almaz çok sevindik"

İHA

Rahim nakliyle dünyaya gelen 'Ömer Özkan' bebek, nakli gerçekleştiren doktorun kucağında Türkiye'nin ikinci rahim nakli hastası Havva Erdem de 3 ay sonra taburcu edildi Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ömer Özkan: "Kısa sürede Havva Hanım'ın çocuk sahibi olmasını umuyoruz" Anne Derya Sert: "Çok başka bir duygu, herkesin tatmasını istediğimiz bir duygu" Rahim nakli olan Havva Erdem: "O bebek doğuncaya kadar biz de dokuz doğurduk. Haberini alır almaz çok sevindik"

Dünyanın kadavradan yapılan ilk rahim nakliyle bebek sahibi olan Derya Sert'in, 'Ömer Özkan' ismini verdiği bebek, nakli gerçekleştiren Prof. Dr. Ömer Özkan'ın kucağında görüntülendi. Bir hayli heyecanlı olduğu gözlemlenen Prof. Dr. Ömer Özkan, "İlk kez Ömer'i kucağıma alacağım" dedi. Türkiye'nin ikinci rahim nakli hastası Havva Erdem de taburcu edildi.
Dünyada ilk kez kadavradan rahim nakli yapılan ve 9 yıllık bekleyiş sonrası 4 Haziran 2020'de anne olan Derya Sert (33), bebeği ‘Ömer Özkan’, eşi Mustafa Sert ve 27 Temmuz 2021 tarihinde Türkiye’nin ikinci rahim nakli yapılan Havva Erdem, AÜ Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan, Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ömer Özkan, AÜ Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. İnanç Mendilcioğlu’nun katılımıyla basın toplantısı düzenlendi. 15 aylık olan Ömer Özkan bebek ilk kez basın mensuplarının karşısına çıktı. İkinci rahim nakli hastası Havva Erdem (32) de 3 ay sonra taburcu edildi.

"Şanslı bebek"
Toplantıda konuşan Rektör Prof. Özlenen Özkan, rahim nakli konusunda önemli bir dönemeçte olduklarını belirterek, ”Bugün hem Prof. Dr. Ömer Özkan hocamızın önderliğindeki operasyonla dünyada kadavradan ilk rahmin nakledildiği sevgili Derya Sert, hem de ülkemizin ikinci rahim naklinin yapıldığı değerli Havva Erdem aramızda. Günün sürprizi ise tüm dünyada şanslı bebek olarak nitelendirilen Ömer Özkan bebek oldu. Doğumuyla hepimizi mutluluğa boğan Ömer Özkan bebek de bu vesile ile ilk kez kamera karşısına geçiyor. Allah analı babalı büyütsün, ailesine, vatana, millete hayırlı bir evlat olsun dileklerimi yineliyorum" dedi.

"Havva Erdem'in sağlıklı şekilde bebeğini kucağına almasını temenni ediyoruz"
İkinci rahim nakli hastası Havva Erdem'le ilgili bilgi veren Özlenen Özkan, “İlk operasyonun gerçekleşmesiyle birlikte anne olma özlemindeki binlerce kadınla birlikte nakil için bizimle iletişime geçti. 9 yıllık süre boyunca da Derya Sert ve bizim gibi müjdeli haberi umutla bekledi. Ve gebeliğin sağlıklı bir doğumla sonuçlanmasıyla kapılar yeniden açıldı. Havva Erdem’e bildiğiniz gibi 26 Temmuz tarihinde rahim nakli yapıldı. Kendisi dün itibariyle taburcu oldu. Her şeyin yolunda olduğunu gönül rahatlığı ile söyleyebiliriz. 11 yıl içinde 12. kompozit doku naklimizi yaptık. Bu kadar sayıda dünyada yapan başka bir merkez yok. Çok tecrübeli ve uzman bir ekibe sahibiz. Bu bizi daha da güçlü kılıyor. Bu tecrübenin ışığında sevgili Havva Erdem’in Derya Sert'ten daha kısa sürede çocuğunu kucağına almasını bekliyoruz. Şu an için beklentimiz öncelikle Havva Erdem’in sağlıkla bebeğini kucağına alması” ifadelerine yer verdi.

"5 bin kadından biri bu durumdan muzdarip"
Prof. Dr. Ömer Özkan, Türkiye Cumhuriyeti halkının çok şanslı olduğunu belirterek, Sağlık Bakanlığının başından beri verdiği destek ve AÜ’nün imkanlarını kullanarak bugünlere gelindiğinin altını çizdi. Bundan sonraki yapılacak işlemlerde de Sağlık Bakanlığının katkıları ve vereceği izinlerin etkili olacağını dile getiren Özkan, “Bunun maddi yönü ne kadardır, bunu hiçbir şekilde hiçbir insanın karşılaması mümkün değil dünyanın hiçbir yerinde Sağlık Bakanlığı’nın karşıladığı ameliyatlar değil. Yaklaşık 15 yıl önce başladığımız serüvende 10 yıl önce dünyanın ilk başarılı rahim nakli olarak Derya Sert literatüre geçti. İnsanlar bunun ne olduğunu rahim nakli nedir bilmiyorlardı. 5 bin kadından bir tanesi bu durumdan muzdariptir” diye konuştu.

"9 yıllık gecikme oldu"
Rahim naklinin evli ama çocukları olmayan anneler için yapılan ameliyatlar olduğunu dile getiren Ömer Özkan, “Sadece çocuğun yuvalanacağı büyüyebileceği oluşabileceği organ naklidir. 2011 yılında başladığımız yolculukta Derya Sert’e yapılan rahim nakli ile dünyada yeni bir süreç başladı. Bunun ürünün, meyvesi 9 yıllık gecikme ile oldu” diye konuştu.
Özkan, dünyada aynı yöntemle 2025 çocuğun sağlıklı şekilde dünyaya geldiğini belirtti.

“Talep çok fazla”
Rahim nakli için kendilerine başvuran 100’lerce hasta olduğunun altını çizen Prof. Dr. Ömer Özkan, ”Kayıt tutsak binlerce hasta olacaktı. Avrupa’dan, Amerika’dan üst düzey insanların araya girerek görün dediği hastalar var. Bilin ki talep çok fazla" dedi.
Ömer Özkan, Havva Erdem’e ikinci rahim naklini yaptıklarını hatırlatarak, “Süreç başarılı giderse kısa sürede Havva Erdem’in de çocuk sahibi olmasını umuyoruz. Tecrübeler büyük” dedi.

"Emeğimizin karşılığını aldık"
Bebeğiyle ilk kez kameraların karşısına çıkan Derya Sert, “Çok başka bir duygu, herkesin tatmasını istediğimiz bir duygu. Çok uğraştık emek verdik. Hocalarımızla birlikte emeğimizin karşılığını aldık. Normal karşılıyorlar sokakta, çok tanımıyor herkes daha çok yakınlarım onlarda çok mutlular. Emeğimizin karşılığına aldık sonuçta. Duacıyız hocalarımıza” ifadelerine yer verdi.

"Bizde dokuz doğurduk"
Türkiye’nin ikinci rahim nakli hastası 32 yaşındaki Havva Erdem ise heyecanlı olduğunun altını çizerek, ”O bebek doğuncaya kadar bizde dokuz doğurduk. Haberini alır almaz çok sevindik. Doğduktan sonra daha aktif bir şekilde sabırsızlanıyoruz. Çok fazla beklemedik darısı diğer bekleyenlerin başına. Asla umutsuzluğa düştüğüm anlar olmadı. Eşimde hep destek oldu. 11 yıllık evliyim. İnanıyoruz, ilk transfer de kucağımıza alacağımıza inanıyoruz” ifadelerine yer verdi.

"Yanımızda olması çok güzel"
AÜ Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. İnanç Mendilcioğlu, pandemi döneminde önemli bir deneyim yaşadıklarını ve çalışmanın tıp literatürüne önemli katkıları olacağını söyledi.
Ömer Özkan bebeği sağlıklı ve aktif şekilde görmenin çok güzel olduğunu belirterek, “Dünyanın ilk yapılıp başarılı olan rahim naklinin sonucunun başarılı olarak yanımızda olması çok çok güzel” dedi.

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