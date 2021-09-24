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Rahim nakliyle dünyaya gelen bebek, adaşı Ömer Özkan'ın kucağında

DHA

Rahim nakliyle dünyaya gelen bebek, adaşı Ömer Özkan'ın kucağında


Alparslan ÇINARErol AKKIR/ ANTALYA, (DHA)DÜNYADA kadavradan ilk rahim nakli sonrası anne olan Derya Sert (33), 15 aylık bebeği Ömer Özkan'la kameralar karşısına geçti. İlk defa görüntülenen bebeği, rahim naklini gerçekleştiren adaşı Prof. Dr. Ömer Özkan kucağında taşıdı. Prof. Dr. Özkan, dünyada 5 bin kadından 1'inin rahim nakli beklediğini ve rahim naklinin hala yanlış anlaşıldığını söyledi.
Akdeniz Üniversitesi (AÜ) Tıp Fakültesi Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ömer Özkan tarafından 8 Ağustos 2011'de dünyanın başarılı ilk kadavradan rahim nakli Derya Sert'e gerçekleştirildi. Sert, geçen yıl Haziran ayında dünyaya getirdiği bebeğine ise Ömer Özkan ismini verdi. Sağlık kontrolleri Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde takip edilen Ömer Özkan bebek ve Türkiye'nin ikinci rahim nakilli hastası Havva Erdem (31) ve ilgili hastane yönetimi basın toplantısı düzenledi.
AÜ Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan, Tıp Fakültesi Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ömer Özkan, Kadın Hastalıkları ve Doğum Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. İnanç Mendilcioğlu ve organ nakli ekibinin katıldığı toplantıda Ömer Özkan bebek de ilk defa görüntülendi. Prof. Dr. Özkan, Türk halkının çok şanslı olduğunu söyledi. Devletin bu türden operasyonlara destek verdiğini belirten Prof. Dr. Özkan, "Sağlık bakanlığının baştan itibaren bize güvenmesiyle gerçekleşti. İzinler verildi, katkılar sağlandı. 15 yıl önce başladığımız serüvende 10 yıl önce yaptığımız rahim nakliyle başarıya ulaştık" dedi.
'RAHİM NAKLİ YANLIŞ ANLAŞILIYOR'
Prof. Dr. Ömer Özkan, rahim naklinin zor nakil olduğunu ancak çiftlerin bu sayede çocuk sahibi olmasının yolunun açıldığını söyledi. Rahmin naklinin hala bazı kesimlerce yanlış anlaşıldığını belirtenÖzkan, "Dünyada 5 bin kadından 1'i bu durumdan muzdariptir. Rahimleri olmadığı için çocuk sahibi olamıyorlar. Çocuğun yuvalanıp büyüyebileceği bir organ naklediyoruz. Bazı otoriteler tarafından hala yanlış anlaşıldığını duyuyoruz. Aslında durum bu şekildedir. Anne ve baba kendisidir. Sadece rahmin nakli yapıyoruz. Yumurta anneye, sperm babaya aittir" dedi.
25 kadar çocuğun dünyada bu yöntemle sağlıklı olarak doğduğunu belirten Prof. Dr. Özkan, Türkiye'nin ikinci rahim nakil hastası Havva Erdem'in de kısa sürede anne olacağını düşündüğünü söyledi. Ayrıca Özkan, rahim naklinin Müslüman ülkelerden daha çok ilgi göreceğini tahmin ettiğini ancak Avrupa ülkelerinden çok ilgi gördüğünü ve binlerce hastanın başvuruda bulunduğunu da dile getirdi. 
'ARA ARA İNANCIMI KAYBETTİM'
Rektör Prof. Dr. Özlenen Özkan ise Ömer Özkan bebeğin dünyaya gelmesiyle mutlu olduklarını söyledi. Operasyonun dünya literatürüne girdiğinden söz eden Özkan, "Nakil, sonrasında hepimize birçok şey öğretti. Dünya için yeni bir olgu oldu ve ilk olarak literatüre girdi. Yaptığımız rahim nakli sonrasında bizim tekniğimiz dünyada kullanılmaya başlandı. Her seferinde baktığımda gözlerim doluyor. Ara ara benim inancımı kaybettiğim durumlar oldu ama Prof. Dr. Ömer Özkan hoca hiç inancını yitirmedi" diye konuştu.
1 YILDAN KISA SÜREDE BEBEK ÇALIŞMALARI BAŞLAYACAK
Kadın Hastalıkları ve Doğum Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. İnanç Mendilcioğlu da sürecin iyi ilerlediğini söyledi. Önemli deneyim yaşadıklarını kaydeden Mendilcioğlu, "Kendisini şu anda sağlıklı ve aktif görmek çok güzel bir şey. İlk olan bu rahim naklinin sonucunun yanımızda olması çok güzel. Uygun şartlar olursa 1 yıldan daha az zamanda tüp bebek çalışmaları için başlayabiliriz. Aksilik olmazsa" dedi.
15 AYLIK ÖMER ÖZKAN, ADAŞININ KUCAĞINDA
Konuşmaların ardından 15 aylık Ömer Özkan, ilk defa görüntülendi. Annesi Derya Sert ve babası Mustafa Sert'in (34) kucağında oturan Ömer Özkan, adaşı Prof. Dr. Ömer Özkan'ın kucağına verildi. Uzun süre bebekle ilgilenen Prof. Dr. Ömer Özkan, gelişiminin de iyi olduğunu söyledi. Derya Sert, "Çok emek verdik ve karşılığını aldık" dedi.
Türkiye'nin ikinci rahim nakli hastası Havva Erdem de hiç ümitlerini yitirmediklerini ve ilk tüp bebek çalışmasında anne olmayı beklediğini söyledi.
Türkiye'nin kadavradan ikinci rahim nakli, Alanya'da doğuştan rahim yokluğu yaşayan, 11 yıllık evli ve 5 yıldır nakil bekleyen Havva Erdem'e, 27 Temmuz'da 40 kişilik ekip tarafından yine AÜ'de gerçekleştirilmişti.DHA-Genel Türkiye-Antalya Alparslan ÇINARErol AKKIR
2021-09-24 12:44:37

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