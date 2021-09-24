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Kamu Başdenetçisi Malkoç: “Uluslararası alanda Ukrayna ve Türkiye ombudsmanlığı dünyanın vicdanı olmaktadır” ”Ukrayna ile göçmenler konusunda karşılıklı tecrübe paylaşımında bulunuyoruz” Türkiye ve Ukrayna ombudsmanları, AGC Başkanı Yeni ile bir araya geldi

İHA

Kamu Başdenetçisi Malkoç: “Uluslararası alanda Ukrayna ve Türkiye ombudsmanlığı dünyanın vicdanı olmaktadır” ”Ukrayna ile göçmenler konusunda karşılıklı tecrübe paylaşımında bulunuyoruz” Türkiye ve Ukrayna ombudsmanları, AGC Başkanı Yeni ile bir araya geldi

Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç, Ukrayna İnsan Hakları Parlamento Komiseri Liudmyla Denisova ve heyeti ile birlikte yaptığı açıklamada, Ukrayna ile göçmenler konusunda karşılıklı tecrübe paylaşımında bulunduklarını söyledi. Malkoç, "Türkiye ombudsmanlığı olarak Türkiye’deki Suriyeliler ile ilgili bir raporumuz vardı. Bu rapordan, yöneticilerimiz çok faydalandı. Hem durum tespiti ve öneri yaptık. Bu önerilerin büyük bir kısmı uygulamaya konuldu. Bu memnuniyet verici. Umut ediyoruz ki Suriye’de iç savaş durur. Aynı temennimiz Afganistan için de geçerli. Uluslararası alanda gerek Ukrayna ve Türkiye ombudsmanlığı dünyanın vicdanı olmaktadır" dedi.
Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç, Ukrayna İnsan Hakları Parlamento Komiseri Liudmyla Denisova ve heyeti ile birlikte Antalya Gazeteciler Cemiyeti (AGC) Başkanı Mevlüt Yeni ile bir araya geldi. AGC Genel Merkezi'nde olan görüşmeye, AGC üyeleri ve basın mensupları katıldı. Görüşmede, Denisova ve heyetinin Antalya’yı tercih etme sebeplerinin Antalya’ya gelen Ukrayna uyruklu vatandaşların fazlalığı olduğu belirtildi. Mülteci sorunu gibi konuların ele alındığı basın toplantısı, tarafların birbirlerine hediyeler takdim etmesi ile son buldu. AGC Başkanı Mevlüt Yeni ise günün anlam ve önemine istinaden misafirlerine AGC flaması hediye etti.

“Ombudsmanlar halkın avukatıdır"
Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç, “Türkiye İnsan Hakları Eşitlik Kurumu ile birlikte karşılıklı mutabakat imzaladılar. Kamu Denetçiliği Kurumu ile birlikte programlar yapıyoruz. Biz ombudsmanlar olarak insan hakları savunucularıyız aynı zamanda. Liudmyla Denisova ile birlikte Donbass bölgesinde gerekse Azerbaycan’da, özellikle göçmenler konusunda yaşanan insan haklarıyla ilgili ihlalleri, sıkıntıları, sorunları görüşüyoruz. Türkiye’de olduğu gibi Dünyadaki bütün öncelikle kendi ülkesinde devletle vatandaş arasındaki sıkıntıları mahkeme yoluna gitmeden çözmeye çalışırlar. Bu anlamda ombudsmanlar halkın avukatıdırlar. Denisova ile biz karşılıklı mutabakat yaptık. 3 senedir birlikte çalışıyoruz. Bu görüşmeyi Antalya’da yapmamızın önemi, Ukrayna’dan milyonlarca insan özellikle Antalya bölgesine geliyor. Ukraynalı komşularımızın, farklı sorunları oluyor. Geleneksel Türk misafirperverliği kendilerine gösteriliyor. Sorunları olduğu zaman biz ombudsmanlar da devreye giriyoruz” dedi.

“İnsan haklarının önemini anlatmaya çalışıyoruz”
Ukrayna İnsan Hakları Parlamento Komiseri Liudmyla Denisova, “Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a teşekkür etmek istiyorum. Kendisi her zaman Ukrayna’nın egemenliği ve toprak bütünlüğünü destekliyor. Kırım ve Donbass ile ilgili problemleri çözmeye çalışıyoruz. Erdoğan, Rusya tarafından yasa dışı tutuklu olan vatandaşlarımızın serbest bırakılmasında çok önemli rol oynadı. Ayrıca mülteciler konusunda tecrübelerimizi aktarıyoruz. İşgalden kurtulmuş topraklardaki insanların haklarını korumaya Azerbaycan bu konuda örnektir. Türkiye’nin ombudsmanlığında Ukrayna üniversiteleri ile beraber işbirliği yapıyoruz. İnsan haklarının önemini anlatmaya çalışıyoruz. Bu işbirliğinden dolayı çok memnunuz. Şeref Malkoç’u her zaman Ukrayna’ya bekliyoruz” diye konuştu.

“İnsan hakları ihlallerini gündeme getiriyoruz”
Ukrayna ve Türkiye ombudsmanlık arasında yapılan çalışmalardan bahseden Şeref Malkoç, “Türkiye ile Ukrayna ombudsmanlığı arasında güzel diyaloğumuz ve çalışmalarımız var. Gerek Kırım gerek Donbass konusunda her platformda burada insan hakları ihlallerini gündeme getiriyoruz. Aynı zamanda İslam ombudsmanlığı birliği başkanlığını yürütüyoruz. Ermenistan’ın, Azerbaycan topraklarına saldırması sonucunda 30 yıldan beri devam eden işgal vardı. Geçen yıl çok şükür bu işgal sona erdi. Geçen yıl savaş devam ederken biz Azerbaycan’a gittik özellikle Ermenistan’ın uzun menzilli füzelerle Gence, Ağdam, Terte gibi şehirleri vurması sonucu katledilen siviller, yaralanan kadın ve çocuklar vardı. Biz onlarla ilgili bir insan hakları raporu hazırlamıştık. Bu raporu BM’ye gönderdik. Uluslararası Ceza Mahkemesine gönderdik çünkü bu bir insanlık suçu. Bu bir savaş suçu. Bu suçlar karşılıksız kalmamalı, yargılanmalı” şeklinde konuştu.

“Umut ediyoruz ki Suriye’de iç savaş durur”
Mülteciler konusunda Türkiye ve Ukrayna’nın dünyanın vicdanı olduğunu belirten Malkoç, “Türkiye’de Suriyeliler olmak üzere göçmenler var. Aynı şekilde Ukrayna’da da var. Biz göçmenler konusunda karşılıklı tecrübe paylaşımında bulunuyoruz. Türkiye ombudsmanlığı olarak Türkiye’deki Suriyeliler ile ilgili bir raporumuz vardı. Bu rapordan, yöneticilerimiz çok faydalandı. Hem durum tespiti ve öneri yaptık. Bu önerilerin büyük bir kısmı uygulamaya konuldu. Bu memnuniyet verici. Umut ediyoruz ki Suriye’de iç savaş durur. Aynı temennimiz Afganistan içinde geçerli. Uluslararası alanda gerek Ukrayna ve Türkiye ombudsmanlığı dünyanın vicdanı olmaktadır” ifadelerini kullandı.

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