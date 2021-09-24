Antalya Ticaret Borsası (ATB) ile Antalya Tarım ve Orman Müdürlüğü işbirliğinde, yöresel ürünleri gündeme getirmek amacıyla düzenlenen “Sizin Oraların Nesi Meşhur?” programının bu haftaki konuğu Isparta oldu. Moderatörlüğünü Gürsel Cingöz’ün yaptığı programa, Isparta Ticaret Borsası Başkanı Ahmet Adar, Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı (BAKA) Genel Sekreteri Volkan Güler, Yalvaç Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Yalçın Kurucu konuk olarak katıldı.



Coğrafi işaretli ürünlerin ticareti daha kolay

Isparta Ticaret Borsası Başkanı Ahmet Adar, Isparta’nın 9 coğrafi işaretli ürünü bulunduğunu belirtirken, bir çok ürünün de coğrafi işaret çalışmasının devam ettiğini söyledi. Müftüzade Gülcü İsmail Efendi tarafından 130 yıl önce Bulgaristan’dan bir bastonun içerisinde getirilen gülün kent ekonomisi için önemini vurgulayan Adar, dünya gül üretiminin yüzde 65’ini Isparta’nın ürettiğini kaydetti. Bölgenin yöresel ürünü haline gelen gülden elde edilen gülyağına borsa olarak coğrafi işaret tescili aldıklarını kaydeden Adar, “Ürünlerimize coğrafi işaret tescili aldıktan sonra ticaretini daha kolay yapar hale geldik” dedi.



Isparta YÖREX'te yerini almacak

Isparta olarak bu yıl yöresel ve coğrafi işaretli ürünleriyle 2024 Ekim’de Antalya’da düzenlenecek Yöresel Ürünler Fuarı YÖREX’te olacaklarını kaydeden Adar, “YÖREX marka haline geldi ve her geçen gün büyüyor. İnşallah bu yıl Isparta olarak YÖREX’e katılacağız. Bir çok oda ve borsamız YÖREX’e katılım, Antalya bizler için buluşma noktası oluyor. Emekleri nedeniyle Ali Çandır Başkanıma teşekkür ediyorum” diye konuştu.



Yalvaç Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Yalçın Kurucu, Oda olarak Yalvaç Hamursuzu’na coğrafi işaret aldıklarını kaydetti. Gelendost elmasının tescili için da çalışma yürüttüklerini söyleyen Kurucu, bölgenin klimasından kaynaklı meyve kalitesi ve lezzetinin farklı olduğunu kaydetti. Yalvaç olarak yöresel ürünleriyle YÖREX’te yer alacaklarını kaydeden Kurucu, “Tüm halkımızı YÖREX’te Yalvaç standında buluşmaya davet ediyorum” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.