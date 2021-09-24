Ters eve 3 ayda 9 bin 768 ziyaretçi

Antalya’nın Kemer ilçesinde yer alan ve farklı simetri algısı ile ziyaret edenlerin başını döndüren ters evi 3 ayda 7 bin 661 yerli, 2 bin 107 yabancı misafir olmak üzere 9 bin 768 kişi gezdi. Her şeyin ters şekilde inşa edildiği ve korona virüs tedbirleri kapsamında gezilebilen ters ev, özellikle fotoğraf tutkunları olmak üzere ters evin iç mimarisini de merak edenlerin uğrak yeri oluyor.



Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu, Atatürk Parkı projesi kapsamında park alanına turizme katkı sağlamak amacıyla ters ev inşa ettiklerini söyledi.

Ters evin Kemer’e gelen yerli ve yabancı misafirlerin büyük ilgisini çektiğine değinen Topaloğlu, “Evin içinde bulunan yataklar, klozetler, masalar ve televizyon ters dönmüş durumda. İnsanların uğrak yerleri arasında yer alıyor. İçerisinde herkes fotoğraf çektiriyor. Önünde de Kemer Villa yazdığı için yurt dışında Kemer’in adı geçmiş oluyor ve Kemer tanıtımına katkı sağlıyor” diye konuştu.

Almanya’dan Kemer’i gezmek için gelen Volkan Sakin ise ters evi dışarıdan gördüğü anda içeriye girmek istediğini ifade ederek, “Dışarıdan ters ev olduğunu anladım ama içeride her şeyin ters olduğunu bilmiyordum. Çok değişik bir yapı olmuş” dedi.

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