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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Büyükşehirden öğrencilere yurt desteği

İHA

Büyükşehirden öğrencilere yurt desteği

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Kültür Mahallesi’nde açılacak 3 bloktan oluşan 330 kişilik kız ve erkek öğrenci yurdu için başvuruların belediye sitesinden başladığını duyurdu. Başkan Böcek, yurtların devamının geleceğini söyledi.
Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, üniversite öğrencilerinin yeni eğitim öğretim yılının başlamasıyla baş gösteren yurt sorununa çözüm için harekete geçti. Yurtların yetersizliği ve yüksek kiralar nedeniyle barınma sorunu yaşayan öğrencilere kucak açan Antalya Büyükşehir Belediyesi, Akdeniz Üniversitesi’ne yakın olan Kültür Mahallesi’nde 330 kız ve erkek öğrenci kapasiteli bir yurt açıyor.

“Görmezden gelemezdik”
Barınma sorununu görmezden gelemeyeceklerine vurgu yapan Başkan Böcek, “Bu sorun ortaya çıktığı andan itibaren hemen bir çözüm bulmak için çalışma arkadaşlarıma gerekli talimatı verdim. İlk etapta 330 kız ve erkek öğrencimizin barınmasına imkan veren 3 bloklu yurdumuzu hemen açıyoruz. Bugünden itibaren başvurularınızı belediyemizin resmi internet sitesi üzerinden yapabilirsiniz. Bu yurdumuz bir başlangıç ve devamı gelecek. Öğrencilerimizin yanında olmaya ve çözüm üretmeye devam edeceğiz” diye konuştu.
Anne babalara da seslenen Başkan Böcek, “Sizlerin emaneti evlatlarımızın akıllarında sadece derslerinin olması için öğrencilerimize yönelik projelerimizi üretmeye devam edeceğiz” dedi.
Antalya Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı, 27 Eylül Pazartesi gününden itibaren öğrencileri önce geçici barınma noktalarına yerleştirecek. Ardından tadilat ve tefrişat çalışmaları tamamlanan yurt binalarına aktararak, kalıcı barınmalarını sağlayacak.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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