Kamyon, kırmızı ışıkta bekleyen tıra çarptı: 1 ölü

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Antalya'nın Manavgat ilçesinde kamyonun kırmızı ışıkta bekleyen tıra çarpması sonucu meydana gelen kazada kamyon sürücüsü hayatını kaybetti.

Kaza, AntalyaManavgat D400 karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Antalya istikametinden Manavgat istikametine seyir halindeki Yusuf G.’nin kullandığı 80 ACP 346 plakalı kamyon, IlıcaKumköy trafik lambalarında bekleyen Yasin A.’nın kullandığı 20 ACL plakalı tıra arkadan çarptı. Kazanın ardından olay yerine jandarma, 112 sağlık, trafik ve itfaiye kurtarma ekipleri sevk edildi. Tıra arkadan çarpan ve şoför kabini tamamen içeri çöken araçta sıkışan kamyon sürücüsü Yusuf G. (38) kurtarma ekiplerince araçtan çıkarıldıktan sonra ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Yusuf G., hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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