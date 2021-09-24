Roma dönemine ait 556 adet sikke ele geçirildi İlçe Sağlık Müdürlüğü personeli 2 kişi gözaltına alındı

Antalya'nın Kumluca ilçesinde jandarma tarafından düzenlenen operasyonda Roma dönemine ait olduğu ve tarihi eser niteliği taşıdığı değerlendirilen 556 adet sikke ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Kumluca Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Kumluca ilçesinde İlçe Sağlık Müdürlüğü personeli olduğu öğrenilen H.E. ve M.E.'nin ellerinde bulunan tarihi eserleri piyasaya sürmeye çalıştığı bilgisi üzerine jandarma harekete geçti. İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü, Kumluca JASAT Komutanlığı ve Kumluca Merkez Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri tarafından müşterek olarak yapılan operasyonda Roma dönemine ait olduğu ve tarihi eser niteliği taşıdığı değerlendirilen 556 adet sikke ele geçirildi. Yakalanan şüphelilerle ilgili adli işlem başlatıldığı bildirildi.

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