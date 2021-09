Antalya, golf tutkunu İngilizleri bekliyor

Alparslan ÇINARNamık Kemal KILINÇ/ ANTALYA, (DHA)İNGİLTERE'nin Türkiye'yi kırmızı listeden çıkarma kararının ardından golf merkezi Antalya'da İngiliz sporcular için rezervasyonlar başladı. Uluslararası Golf Tur Operatörleri Birliği Türkiye ve Antalya Golf İhtisas Spor Kulübü Başkanı Cahit Şahin, "Bu sezon 40 bin sporcu ve 200 milyon Euro'ya yakın gelir bekliyoruz" dedi.

Turizm kenti Antalya, dünya genelinde golf turizmiyle de ön plana çıkıyor. Türkiye genelindeki 22 golf sahasından 16'sını bünyesinde barındıran kent, 100'den fazla ülkeden binlerce golf sporcusunu her sezon ağırlıyor. Almanya ve İngiltere ilk 2 sırada yer alırken eylül ayında başlayan sezon haziran ayında sona eriyor. Sezonda ortalama 200 bine yakın golf sporcusu hem tatil hem de spor yaparak ülke ekonomisine 500 milyon Euro'luk katkı sağlıyor. Sezonda kentte 500 binin üzerinde oyun oynanıyor.

İngiltere'nin sezon başından eylül ayına kadar Türkiye'yi kırmızı listede tutma kararı, golf turizminde endişelere neden oldu. Her ihtimali değerlendiren sektör temsilcileri, hazırlıklarını eylül ayı başı itibarıyla tamamladı. Türkiye'nin İngiltere'nin kırmızı listesinden çıkmasının ardından İngiliz golf sporcuları rezervasyon yapmaya başladı.

2019'UN YARISI HEDEFLENİYOR

Uluslararası Golf Tur Operatörleri Birliği Türkiye ve Antalya Golf İhtisas Spor Kulübü Başkanı Cahit Şahin, golf sporu için hazırlıkların tamamlandığını, sporcuları hem tatil hem de golf için beklediklerini söyledi. Golf için gelen tatilcinin haftada 1500 Euro harcadığını söyleyen Başkan Şahin, iklimin, 5 yıldızlı tesislerin ve golf sahalarının turistler tarafından çok beğenildiğini kaydetti. Uluslararası çok sayıda turnuvaya da kentin ev sahipliği yaptığını belirten Şahin, pandemiden önce en iyi rakamların 2019 yılında kaydedildiğini söyledi. Şahin, "Pandemi nedeniyle yüzde 70-80 civarı kayıplar yaşadık. Havalar güzel seyrediyor. İklim nedeniyle İngiliz ve Alman tatilciler golf sporu ve tatil için Antalya'yı tercih ediyor. Türkiye'nin kırmızı listeden çıkarılmasının ardından İngiliz turistleri bekliyoruz. Sezonumuz da zaten yeni başladı. Bu yıl her şey yolunda giderse 2019 yılının yarısı rakamları hedefliyoruz. Yaklaşık olarak 50 bine yakın tatilci ve 200 milyon Euro gelir hedefliyoruz. Bunun yarıya yakını İngiliz tatilcilerden" dedi.

Serik ilçesi Belek Turizm Merkezi'ndeki golf sahaları, Kuzey Avrupa, Asya, Uzak Doğu ve Amerika'dan misafirlere ev sahipliği yapıyor. Her yıl düzenlenen turnuvalara da ev sahipliği yapan kent, Tiger Woods, Justin Rose, Lee Westwood gibi ünlü oyuncuları da ağırladı.DHA-Genel Türkiye-Antalya Alparslan ÇINARNamık Kemal KILINÇ

