Kaleiçi’nde ambalaj atıklarında yeni dönem

Muratpaşa Belediyesi, Antalya’nın tarihi kent merkezi Kaleiçi’nde bulunan işletmelerden ambalaj atıklarının toplanmasında yeni dönemi başlatıyor. Yeni dönemde, ayrıştırılan ambalaj atıkları işletmelerden tek tek toplanacak, işyerinde ambalaj atığı biriktirme imkanı olmayan esnaf ise beş noktada yer alan atık toplama otomatlarını kullanacak.

Otelleri, pansiyonları, restoranları, kafeleri ve eğlence mekanları ve dört mahallesinde sakinleriyle Antalya’nın yaşayan antik kenti Kaleiçi’nde, Muratpaşa Belediyesi cam, kağıt, plastik ve metalden oluşan nitelikli atıklarının toplanmasında yeni bir çalışmayı hayata geçiriyor.



Ambalaj atıkları ayrı toplanacak

Yeni dönemde, işletmeler ambalaj atıklarını, yemek artıkları, sebze ve meyve kabukları, peçete, havlu kağıt gibi diğer evsel atıklardan ayrıştıracak ve ayrıştırılan atıklar Muratpaşa Belediyesi ekiplerince işyerlerinden tek tek toplanacak. Ekipler her gün 00.00–08.00 ve 13.3015.30 saatleri arasında işletmeleri dolaşarak ambalaj atıklarını alacak. Ancak, belirlenen saat dışında ambalaj atıklarını atma gereği duyan ya da işletmesinde atıkları biriktirmek için yeri olmayanlar için atık otomatları devreye girecek.



Dijital anahtarla açılacak

Gelecek haftadan itibaren esnafa dağıtılmaya başlayacak dijital anahtarlıklarla çalışacak otomatlar, Kaleiçi’nde beş noktaya yerleştirildi. Otomatlar Barbaros Mahallesi’nde Kandiller Sokak üzerinde 2 noktada, Kılınçarslan Mahallesi’nde Ömer Efendi ve Fırın sokaklarda ve Selçuk Mahallesi’nde Karadayı Sokak’ta yer alıyor.



Enerji güneşten alınacak

Muratpaşa Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü’nden Bersu Erdoğdu, otomatların enerjisini güneşten sağladığını belirterek, “İşletme yetkililerine verilecek özel tasarlanmış anahtarlıklarla manyetik alana anahtarlık okutulacak. Hazne otomatik olarak açılacak ve ambalaj atıkları yerleştirildikten sonra yine el okuması ile hazne kapatılacak. Kutu dolduğunda tarafımıza uyarı mesajı gelecek. Ekiplerimiz hemen gelip boşaltacak” diyerek sistemin nasıl çalışacağını anlattı.

Kaleiçi’nde sistemin deneme çalışmalarına katılan kafe işletmecisi Fatih Doğan ise projeyi olumlu karşıladığını belirterek “Çevremizi her şekilde korumalıyız. Elimizdeki atıklarımızı geri dönüşüme bıraktığımız zaman bunlar bize tekrar faydalı olarak geri dönecektir. Bu tür projeleri destekliyoruz” dedi.

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